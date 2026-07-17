OIM solicita 98 millones de dólares para atender a damnificados por los terremotos en Venezuela

Esta vista aérea muestra edificios derrumbados en Catia La Mar, estado de La Guaira, Venezuela, el 27 de junio de 2026, tras los terremotos que azotaron la región.

Personas lloran frente a escombros de edificios afectados por terremotos este jueves, en La Guaira (Venezuela).

MIAMI_ La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) realizó este viernes un llamado para recaudar 98 millones de dólares destinados a atender a las comunidades afectadas por los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio, una tragedia que, según el balance más reciente, dejó más de 4.900 fallecidos y cerca de 16.750 heridos .

El organismo explicó que los fondos permitirán financiar durante los próximos doce meses un plan de respuesta orientado a proporcionar alojamiento temporal, asistencia humanitaria de emergencia, apoyo a la recuperación temprana y programas para ayudar a las comunidades afectadas a reconstruir sus medios de vida.

Apoyo a la recuperación

La jefa de la misión de la OIM en Venezuela, Lia Poggio, afirmó que la recuperación del país requerirá un esfuerzo sostenido de la comunidad internacional.

"El pueblo de Venezuela ha demostrado una resiliencia extraordinaria, pero la recuperación llevará tiempo y requerirá un apoyo sostenido", señaló.

Poggio agregó que la iniciativa busca garantizar que las familias reciban refugio y asistencia básica, además de contribuir a la reconstrucción de los servicios esenciales en las zonas afectadas.

La OIM indicó que miles de familias permanecen desplazadas tras los terremotos, cuyo epicentro se localizó en el estado de La Guaira. La organización trabaja junto con agencias de Naciones Unidas, autoridades locales y organizaciones humanitarias para distribuir ayuda, habilitar alojamientos temporales y prestar asistencia en salud y protección.

Según el organismo, el plan de respuesta prioriza la construcción y gestión de refugios, la recuperación temprana y la atención sanitaria para los damnificados.

UNICEF alerta sobre el impacto en la infancia

Por su parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) advirtió que las cerca de 1.300 réplicas registradas desde los terremotos continúan afectando a miles de niños, tanto física como emocionalmente.

La agencia explicó que muchos menores perdieron sus hogares o familiares y viven con el temor constante de nuevos movimientos sísmicos, una situación que, según el organismo, requiere atención psicosocial urgente.

UNICEF también señaló que la suspensión de clases en numerosos municipios de las zonas afectadas, incluida Caracas, ha agravado el impacto de la emergencia sobre la población infantil.

"No encuentro palabras para describir lo que ha pasado aquí. La Guaira es el lugar donde pasé parte de mi infancia. Volver y encontrarla así ha sido muy doloroso. Quienes sobrevivieron, en muchos casos, lo perdieron todo", afirmó Erika Pestana, trabajadora de UNICEF España y venezolana que regresó a su país tras los terremotos.

La organización advirtió que, aunque la emergencia pueda dejar de ocupar los titulares en las próximas semanas, las necesidades humanitarias de las familias afectadas se prolongarán durante meses.

FUENTE: Con información de Europa Press