lunes 13  de  julio 2026
DESACATO

El supremo de Brasil prohíbe al candidato Flávio Bolsonaro visitar a su padre por 90 días

Flávio Bolsonaro leyó en redes sociales una carta de su padre, en la cual apoya su candidatura y contradice las normas impuestas al expresidente

El senador brasileño e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, Flavio Bolsonaro, habla con los medios en Brasilia el 7 de diciembre de 2025. (AFP)

El senador brasileño e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, Flavio Bolsonaro, habla con los medios en Brasilia el 7 de diciembre de 2025. (AFP)

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SAO PAULO.- La Corte Suprema de Brasil prohibió este lunes al candidato presidencial Flávio Bolsonaro visitar a su padre, el exmandatario encarcelado Jair Bolsonaro, durante 90 días por incumplir las medidas cautelares impuestas al segundo, según informó el tribunal.

El magistrado Alexandre de Moraes consideró que el candidato derechista violó las restricciones que pesan sobre el expresidente (2019-2022), condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado, cuando leyó en redes sociales una carta escrita por su padre.

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En esa misiva, Jair Bolsonaro reiteró su apoyo a la candidatura de Flávio y pidió unidad, después de que su hijo fuera criticado abiertamente por su madrastra y esposa del exmandatario, Michelle Bolsonaro.

De acuerdo con De Moraes, la lectura de la carta contradice la prohibición de que Jair divulgue mensajes por redes sociales, incluso a través de terceros, y “sugiere” que este tenía “pleno conocimiento” de que la carta iba a ser difundida en las plataformas digitales.

En ese sentido, el magistrado dio 48 horas a los abogados del líder ultraderechista para que aclaren si este sabía cómo el escrito iba a ser divulgado, y mandó a la Fiscalía investigar si se trata de un caso de propaganda electoral anticipada cometido supuestamente por Flávio Bolsonaro.

La suspensión de las visitas impedirá a Flávio comunicarse directamente con su padre, quien lo nombró su sucesor tras ser condenado el 11 de septiembre de 2025, durante buena parte de la campaña electoral.

La primera vuelta de los comicios, que se celebrará el 4 de octubre, tiene como principales contendientes a Flávio y al actual mandatario, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva, que aspira a un cuarto mandato no consecutivo.

Pese a que empezó a cumplir la pena en una celda, Jair Bolsonaro fue trasladado a su casa, tras serle concedida la prisión domiciliaria por sus numerosos problemas de salud.

Dentro del reducido grupo de personas autorizadas a visitarlo, figuran los médicos que lo atienden, sus abogados y los familiares más cercanos.

FUENTE: Con información de EFE

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