Nasry Asfura solicita a EEUU que revise cada caso de hondureños afectados por fin del TPS

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, durante una conferencia de prensa en el Palacio Presidencial de Tegucigalpa el 31 de julio de 2026

TEGUCIGALPA.- El presidente de Honduras, Nasry "Tito" Asfura, solicitó a Estados Unidos analizar caso por caso la situación de los hondureños amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS, inglés). Esto luego de que se confirmó la cancelación del beneficio y la posibilidad de deportaciones.

En rueda de prensa el lunes, Asfura dijo: "Le hemos pedido al Gobierno americano que analice cada caso porque son personas que tienen tres y cuatro décadas de estar en Estados Unidos”.

El mandatario sostuvo que los hondureños beneficiarios del TPS han construido buena parte de su vida en Estados Unidos.

“Son gente de bien que tienen tres y cuatro décadas de vivir en Estados Unidos, que trabajan, que tienen inversiones. Ciudadanos ejemplares que trabajan y se han adaptado y han respetado las leyes americanas”, destacó.

Sus declaraciones se producen días después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmara la cancelación del TPS para una docena de países, entre ellos Honduras, advirtiendo el inicio de procesos de deportación para quienes no abandonen el país voluntariamente. El programa permite a ciudadanos de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras circunstancias extraordinarias permanecer y trabajar legalmente en Estados Unidos durante un periodo determinado.

Durante su intervención, Asfura reconoció que la decisión final corresponde a la política migratoria y a los tribunales de Estados Unidos. Sin embargo, ratificó que las “malas relaciones” bilaterales de los últimos cuatro años influyeron negativamente en la situación del TPS para más de 55.000 hondureños. Con esto se refirió a la política exterior durante la gestión de Xiomara Castro (2022-2026). El mandatario asumió el cargo el pasado 27 de enero.

También sostuvo que, frente a un eventual retorno de los beneficiarios del TPS, Honduras debe prepararse para recibirlos y aprovechar su experiencia, conocimientos e inversiones.

“Tenemos que prepararnos, tenemos que acogerlos aquí, si así fuera el caso, al final, para abrirle las puertas”, sostuvo. Cree que esta situación sería una oportunidad para atraer capital y conocimientos.

Por su parte, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) recomendó a los hondureños que gozaron del TPS "buscar asesoría legal especializada en migración para explorar un cambio de estatus migratorio, ya que las principales vías son residencia por vínculo familiar, ya sea porque está casado con ciudadano estadounidense o tener un hijo mayor de 21 años que pueda pedirlo".

Elsy Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, señaló que "retornar a Honduras no es una opción viable para la mayoría".

TPS desde 1999

El TPS permite a ciudadanos de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras circunstancias extraordinarias permanecer y trabajar legalmente en Estados Unidos durante un periodo determinado.

En enero de 1999, Honduras recibió el TPS por primera vez, tras el paso del huracán Mitch, que devastó Centroamérica a finales de 1998 y dejó miles de muertos y una enorme destrucción en el país.

Crisis alimentaria

Unos 1,8 millones de personas enfrentan una crisis alimentaria en Honduras, país con una población de unos 10 millones, por la combinación de pobreza, sequía, baja productividad agrícola junto con otros factores económicos y climáticos, según alertó el Observatorio en Seguridad Alimentaria y Nutricional el 6 de agosto.

De acuerdo con Christian Manzanares, investigador del Observatorio, la crisis alimentaria hondureña obedece a una acumulación de “choques” en los últimos años, dentro de los que se encuentran la pandemia del COVID-19, fenómenos climáticos extremos, el incremento de los precios internacionales, la baja productividad agrícola y la dependencia de factores externos.

FUENTE: Con información de EFE/El Heraldo