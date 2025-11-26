miércoles 26  de  noviembre 2025
PERÚ

Justicia peruana condena a Martín Vizcarra a 14 años de cárcel por corrupción

El exmandatario fue hallado culpable de recibir 640,000 dólares en sobornos de empresas constructoras mientras era gobernador entre 2011-2014

Martín Vizcarra, expresidente de Perú&nbsp;

Martín Vizcarra, expresidente de Perú 

AFP
Imagen del volante difundida por la Presidencia peruana que muestra al expresidente Martín Vizcarra dando un mensaje televisado a la nación en Lima, el 10 de septiembre de 2020.

Imagen del volante difundida por la Presidencia peruana que muestra al expresidente Martín Vizcarra dando un mensaje televisado a la nación en Lima, el 10 de septiembre de 2020.

AFP/Carla Patino / Presidencia Peruana /
El expresidente peruano Martín Vizcarra habla con la prensa luego de reunirse con una comisión del Congreso para responder a las acusaciones de soborno, en Lima el 1 de diciembre de 2020. &nbsp;

El expresidente peruano Martín Vizcarra habla con la prensa luego de reunirse con una comisión del Congreso para responder a las acusaciones de soborno, en Lima el 1 de diciembre de 2020.

 

Ernesto BENAVIDES / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LIMA- El expresidente de Perú Martín Vizcarra fue condenado este miércoles a 14 años de prisión por un caso de supuestos sobornos recibidos en la época en que era gobernador de la región Moquegua hace 11 años.

El político de centroizquierda, un abanderado de la lucha anticorrupción durante su presidencia entre 2018 y 2020, fue hallado culpable de recibir 640,000 dólares en sobornos de empresas constructoras mientras era gobernador de la región sureña de Moquegua entre 2011 y 2014.

Lee además
La Fiscalía peruana pide una condena de hasta 34 años de prisión contra el expresidente Pedro Castillo, basándose en 65 pruebas documentales y la declaración de unos 70 testigos
PERÚ

Comisión parlamentaria pide inhabilitación política para Pedro Castillo
El delantero brasileño del Flamengo, Bruno Henrique (27), y su compañero Pedro celebran después de ganar un partido de fútbol del Grupo D de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025 entre su equipo y el Chelsea de Inglaterra, en el estadio Lincoln Financial Field en Filadelfia, el 20 de junio de 2025. 
FÚTBOL

Perú refuerza controles por ingreso de hinchas brasileños para final de la Copa Libertadores

"La pena a imponerse es de 14 años de pena privativa de la libertad", dijo la jueza Fernanda Ayasta, presidenta del Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional al leer la sentencia.

"Este colegiado advierte que Martín Vizcarra cometió actos ilícitos aprovechando su cargo como presidente regional de Moquegua, condicionando a los postores para otorgarles la buena pro a cambio de dinero", agregó.

El exmandatario de 62 años asistió a la lectura de la sentencia en el tribunal de Lima y no se inmutó cuando escuchó la pena.

La fiscalía había solicitado hasta 15 años de cárcel.

"Justicia"

Vizcarra siempre alegó ser inocente y, tras ser encarcelado por 22 días este año por supuesto riesgo de fuga, respondía en libertad en el juicio que se inició en octubre de 2024.

Irá a prisión al mismo tiempo que tres otros expresidentes peruanos: Pedro Castillo (2021-2022), Ollanta Humala (2011-2016) y Alejandro Toledo (2001-2006).

"Me han sentenciado por enfrentar al pacto mafioso. No es justicia, es venganza. Pero no me van a doblegar. El Perú es primero y nadie podrá silenciarlo", indicó Vizcarra en un mensaje enviado desde el tribunal a través de su cuenta en la red social X.

La justicia peruana también lo inhabilitó para ejercer cargos públicos durante nueve años.

Inhabilitación

Hace cuatro años, el Congreso peruano lo inhabilitó para postular a cargos públicos hasta 2035, por considerar que no respetó la Constitución durante su mandato.

Vizcarra, vicepresidente en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), asumió la presidencia tras la renuncia del mandatario por el escándalo de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht.

En 2019 disolvió el Congreso y convocó a nuevas elecciones legislativas. El renovado Parlamento lo destituyó en noviembre de 2020, lo que ocasionó masivas protestas que dejaron dos manifestantes muertos. En ese contexto y en medio de los embates de la pandemia COVID-19, Perú tuvo tres presidentes en un lapso de cinco días.

Este mes, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la autoridad electoral peruana, rechazó la inscripción de Vizcarra para postular en las elecciones de abril 2026 como candidato de su partido Perú Primero.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

República Dominicana autoriza a EEUU uso de aeropuerto para operativo antidrogas en el Caribe

Venezuela, base estratégica de Moscú: misión rusa dirige entrenamientos y vigilancia desde 2019

Trump a Maduro: "si tenemos que hacerlo por las malas, estará bien"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La fiscal Katherine Fernandez Rundle durante una rueda de prensa el martes 25 de  noviembre.
GOLPE POLICIAL

Fiscalía anuncia arrestos múltiples por explotación sexual en yates y hoteles en Miami-Dade

El presidente Donald Trump en la Oficina Oval de la Casa Blanca. 
TENSIONES

Trump a Maduro: "si tenemos que hacerlo por las malas, estará bien"

Imagen del Capitolio en Washington, sede del Congreso federal de Estados Unidos.
AUDIENCIA

Cámara de Representantes investigará si la retórica antipolicial impulsa ataques contra agentes del ICE

Secretario general de la ONU, António Guterres.
Convocatoria

Inicia el proceso de selección del próximo secretario general de la ONU

Zona del incidente cerca de la Casa Blanca, Washington.  video
EEUU

Tiroteo cerca de la Casa Blanca deja dos miembros de la Guardia Nacional heridos

Te puede interesar

Zona del incidente cerca de la Casa Blanca, Washington.  video
EEUU

Tiroteo cerca de la Casa Blanca deja dos miembros de la Guardia Nacional heridos

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
José Luis Rodríguez, El Puma, en la eliminación de Top Chef VIP.  video
CONTROVERSIA

American Airlines ofrece su versión de los hechos tras el incidente ocurrido con "El Puma"

Imagen referencial de una menor de edad usando las redes sociales.
REDES SOCIALES

Avanza prohibición de redes sociales para menores de 14 años en Florida

El presidente de EEUU, Donald J. Trump. 
JUSTICIA/EEUU

Juez pone punto final al caso contra Trump por elecciones en Georgia

Imagen referencial de una gasolinera en el sur de la Florida.
Thanksgiving

Qué negocios abren y cuáles bajan sus puertas este Día de Acción de Gracias