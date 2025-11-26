miércoles 26  de  noviembre 2025
CONTROVERSIA

American Airlines ofrece su versión de los hechos tras el incidente ocurrido con "El Puma"

Esto ocurre tras la polémica desatada a bordo de un vuelo que cubría la ruta Quito-Miami, en el que el artista se disponía a viajar y del cual terminó expulsado.

José Luis Rodríguez, El Puma, en la eliminación de Top Chef VIP.&nbsp;

José Luis Rodríguez, El Puma, en la eliminación de Top Chef VIP. 

Captura de pantalla/Youtube/Telemundo 51 Miami
Por Carlos Armando Cabrera y Jorgimar Gómez

MIAMI. - Lo que debía ser un viaje rutinario desde Quito a Miami terminó convirtiéndose en noticia viral este martes. El prestigioso cantante venezolano José Luis Rodríguez, El Puma, no fue esta vez el protagonista por sus canciones sino por un incidente a bordo que retrasó el vuelo de American Airlines en el que se disponía a viajar, aproximadamente diez minutos.

A través de sus redes sociales, el artista negó cualquier acto de desorden o falta de respeto: “Todo fue un malentendido con la tripulación”, escribió, disipando rumores que rápidamente se esparcieron entre los pasajeros y usuarios en línea. Sin embargo, el material audiovisual muestra un tenso intercambio entre el músico y presuntamente el jefe de la cabina.

A juzgar por las imágenes, el capitán le pidió al cantante que descendiera de la aeronave de inmediato. Rodríguez, visiblemente contrariado, se dirige a su teléfono celular y comienza a grabar el altercado.

"No me siento bien y de parte de la tripulación no me dejan estar acá, primera vez en mi vida", expresó.

Tras el ultimátum, el intérprete de Dueño de nada recogió su equipaje y abandonó la aeronave.

Embed

Según la versión preliminar proporcionada a medios de comunicación por su exmánager, Beatriz Parga, el conflicto se originó cuando el pasajero que iba al lado de El Puma se disgustó por el maletín en el que el cantante llevaba medicinas que necesita tras su doble trasplante pulmonar.

Esta discusión habría escalado, derivando en la intervención de la tripulación y la posterior expulsión del artista como se ha mencionado.

Declaraciones

"Me sentí vejado, humillado. Me echaron como a un delincuente de un avión de American Airlines", se lamentó contando su versión de los hechos.

Así mismo, detalló que el problema surgió por el bolso de mano que contenía sus medicamentos esenciales. Aseguró, además, que el problema escaló luego de que hiciera un comentario sobre el equipo de cabina, que fue malinterpretado.

Afirmó haber intentado revertir la situación, incluso pidiendo disculpas directamente al personal.

“Tres veces le pedí perdón, tres. Me humillé y le dije: ‘Créame que me están haciendo mucho daño si me hacen esto. Estoy sin dormir, estoy muy cansado, no me siento bien, me van a causar un daño muy fuerte’”, contó profundamente afligido. Sin embargo, sus repetidos intentos de revertir la situación resultaron infructuosos, y la tripulación decidió retirarlo del avión.

Finalmente, El Puma exigió a la aerolínea una disculpa oficial y habló en nombre de todos los pasajeros al decir que merecen ser tratados bien.

“Somos seres humanos que se meten en un espacio pequeño, muy reducido, durante horas. Que uno debe tener un beneplácito, tiene que estar tranquilo espiritualmente”, concluyó.

De su parte, en exclusiva para DIARIO LAS AMÉRICAS, American Airlines compartió un statement oficial sobre el suceso: “El vuelo 932 se retrasó para atender un problema relacionado con el equipaje de mano. Como todas las aerolíneas de EEUU, cumplimos con las regulaciones de la FAA, que prohíben colocar equipaje en áreas que bloqueen el acceso a salidas de emergencia. Pedimos disculpas por la ligera demora y agradecemos la comprensión de nuestros pasajeros mientras priorizamos la seguridad”.

WhatsApp Image 2025-11-26 at 5.08.11 PM

Según la aerolínea, el ícono musical estaba sentado en la primera fila de la cabina, frente a un mamparo, y no siguió las instrucciones de la tripulación para colocar su equipaje en el compartimento superior. Alegan que “como consecuencia, fue reubicado en un vuelo posterior mientras la compañía revisa internamente el incidente y se comunica con él para conocer más detalles de su experiencia.”

Informaron además que el vuelo finalmente continuó su trayecto sin mayores inconvenientes, pero el revuelo en redes y entre los pasajeros demuestra cómo un pequeño malentendido puede convertirse en un foco de atención mediática instantáneo.

