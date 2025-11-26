miércoles 26  de  noviembre 2025
GOLPE POLICIAL

Fiscalía anuncia arrestos múltiples por explotación sexual en yates y hoteles en Miami-Dade

Las autoridades procesaron a un sujeto que marcó físicamente a una mujer con su sello personal y detuvieron a un operador de yates por explotar a una menor

La fiscal Katherine Fernandez Rundle durante una rueda de prensa el martes 25 de&nbsp; noviembre.

La fiscal Katherine Fernandez Rundle durante una rueda de prensa el martes 25 de  noviembre.

CORTESÍA: INSTAGRAM SAO MIAMI-DADE
Por Daniel Castropé

MIAMI.– La fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernandez Rundle, anunció el martes el desmantelamiento de múltiples células de tráfico humano y el arresto de varios individuos acusados de someter a mujeres y menores a esquemas de explotación sexual severa.

En una comparecencia conjunta con los jefes de policía de Miami Springs, Miami Beach, Coral Gables y agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la funcionaria detalló el rescate de una joven madre y su hija de dos años, quienes padecieron un extenso ciclo de abusos a través de diversas jurisdicciones estatales antes de recuperar su libertad en el sur de Florida.

Lee además
miami-dade activa operativo cazadores de grinch para frenar robos navidenos
El Diario en 90 segundos

Miami-Dade activa operativo "Cazadores de Grinch" para frenar robos navideños
Imagen referencial de manifestantes  a la entrada del centro de detención de Krome.
INMIGRACION

Protesta frente al centro de detención Krome deja 31 arrestos en Miami-Dade

Periplo de terror

El caso más alarmante presentado por las autoridades involucra a Darrell "Heffe" Robertson y su presunta cómplice, Eu’Shunn "Nu Nu" Thomas.

Según la investigación, la víctima de 20 años cayó en la red bajo engaños románticos en Texas, en donde comenzó una travesía forzada por nueve ciudades estadounidenses, entre ellas Nueva Orleans, Memphis, Filadelfia y Nueva York.

Robertson es acusado de imponer a la mujer una cuota diaria de mil dólares producto de la prostitución y de haber utilizado narcóticos para mantenerla despierta y operativa durante largas jornadas.

La crueldad del esquema quedó en evidencia tras el método de posesión utilizado por el acusado, a quien también se le señala de obligar a la víctima a tatuarse un zapato de tacón rojo en su cuerpo, una marca distintiva que supuestamente él empleaba como sello de propiedad sobre las mujeres que explotaba.

El calvario concluyó cuando la víctima logró contactar al servicio de emergencias 911 desde el hotel Parkway Inn en Miami Springs tras sufrir una agresión física.

Los oficiales de policía, entrenados para detectar indicios de trata, aseguraron a la madre y a su hija pequeña, al tiempo que detuvieron a los sospechosos. Robertson enfrenta ahora cargos por tráfico humano, transporte interestatal con fines de explotación, agresión y el marcaje físico de la víctima.

Explotación

La conferencia también arrojó luz sobre modalidades de tráfico menos convencionales. En Miami Beach, la policía arrestó a Kutay Satiroglu, un operador de chárter de yates acusado de captar a una adolescente de 17 años.

Según las autoridades, lo que inició como una supuesta relación sentimental y una oferta de empleo como azafata náutica derivó en la retención de la menor contra su voluntad para fines sexuales.

De forma paralela, el Departamento de Policía de Coral Gables ejecutó la "Operación Sanctuary Shield", una maniobra encubierta diseñada para atraer a proxenetas mediante sitios web de servicios de acompañantes.

La acción policial culminó con seis arrestos en un hotel de la localidad, entre ellos los de Franyelin Toledo y Jeanfrank Canizalez.

Las autoridades añadieron cargos por negligencia infantil contra estos dos acusados tras descubrir a un menor de edad bajo su cuidado en condiciones de vida precarias dentro de la residencia que compartían.

Cooperación entre agencias

Durante su intervención, la fiscal Fernandez Rundle recordó que Florida ocupa el tercer lugar a nivel nacional en reportes de trata de personas, un dato que obliga a las fuerzas del orden a mantener una vigilancia permanente.

El Agente Especial a Cargo de HSI, Jose Figueredo, destacó la importancia de la colaboración entre agencias locales y federales, la que permitió rastrear los movimientos de los criminales a través de las fronteras estatales y consolidar la evidencia necesaria para los procesamientos judiciales.

Los mandos policiales coincidieron en que estos arrestos envían un mensaje directo a las organizaciones criminales.

La estrategia actual busca no solo la detención de los cabecillas, sino el desmantelamiento completo de la infraestructura logística y financiera que facilita la mercantilización de seres humanos en el sur de Florida.

Temas
Te puede interesar

Miami-Dade: comisionado pide frenar deportaciones y revisar casos de inmigrantes sin récord

Fiscalía de Italia pide más de un año de cárcel para la influencer Chiara Ferragni

Detienen a dos hombres y dos mujeres por robo en el Louvre

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen del Capitolio en Washington, sede del Congreso federal de Estados Unidos.
AUDIENCIA

Cámara de Representantes investigará si la retórica antipolicial impulsa ataques contra agentes del ICE

Phillip Andrew Ortiz, de 38 años. 
AGRESION

Detienen a abogado de Miami por agredir a pasajero a bordo de un crucero

La fiscal Katherine Fernandez Rundle durante una rueda de prensa el martes 25 de  noviembre.
GOLPE POLICIAL

Fiscalía anuncia arrestos múltiples por explotación sexual en yates y hoteles en Miami-Dade

El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, envía su primer mensaje tras la consumación del golpe de Estado de Maduro
OPINIÓN

José Calabrés: La única transición posible en Venezuela es reconocer al presidente electo

Secretario general de la ONU, António Guterres.
Convocatoria

Inicia el proceso de selección del próximo secretario general de la ONU

Te puede interesar

La fiscal Katherine Fernandez Rundle durante una rueda de prensa el martes 25 de  noviembre.
GOLPE POLICIAL

Fiscalía anuncia arrestos múltiples por explotación sexual en yates y hoteles en Miami-Dade

Por Daniel Castropé
Vista parcial de cruceros atracados en Puerto de Miami, en Florida.
PRINCIPAL MOTOR ECONÓMICO

Nuevo récord: turismo en Florida genera $133 mil millones en 2024 y ahorra $2.000 por hogar

Una densa columna de humo y llamas se elevan durante un gran incendio en el complejo residencial Wang Fuk Court, en el distrito Tai Po de Hong Kong, el 26 de noviembre de 2025.   video
TRAGEDIA

Al menos 13 muertos en el incendio de un complejo residencial de Hong Kong

Imagen del Capitolio en Washington, sede del Congreso federal de Estados Unidos.
AUDIENCIA

Cámara de Representantes investigará si la retórica antipolicial impulsa ataques contra agentes del ICE

El secretario del Tesoro Scott Bessent dialoga con el presidente Donald J. Trump.
CASA BLANCA

Departamento del Tesoro: Trump podría anunciar en breve a sucesor de Jerome Powell