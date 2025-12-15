Liderazgo republicano del sur de Florida celebra giro conservador en Chile

MIAMI. - Desde Miami y Washington, la cúpula política republicana del sur de la Florida recibió con beneplácito el domingo la contundente victoria de José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile.

Representantes estatales y federales, encabezados por figuras influyentes del exilio cubano, interpretaron el triunfo del líder republicano sobre la izquierda oficialista como una señal del rechazo regional al socialismo y una oportunidad para restablecer el orden y la seguridad en el país sudamericano.

Respaldo

La reacción de las altas esferas del poder estadounidense con base en Florida no se hizo esperar tras confirmarse el 58,2% de los votos a favor del abogado conservador.

Marco Rubio, en su rol de secretario de Estado de EEUU, extendió una felicitación oficial al mandatario electo y subrayó el interés de Washington en estrechar lazos con la nueva administración en Santiago.

Rubio enfatizó la necesidad de fortalecer la seguridad regional y revitalizar el intercambio comercial, elementos que considera vitales para la estabilidad del continente.

En sintonía con el jefe de la diplomacia estadounidense, la congresista María Elvira Salazar aplaudió el resultado a través de sus plataformas digitales y describió la victoria como una acción "contundente" del electorado.

Para Salazar, el rechazo a la candidata oficialista Jeannette Jara demuestra que la ciudadanía chilena priorizó el orden, la libertad y la seguridad por encima de las promesas del progresismo.

Felicidades a mi amigo José Antonio Kast por una victoria contundente.

Chile dijo basta y eligió orden, libertad y seguridad.



Comienza una nueva etapa para devolverle el país a los chilenos.

Frente común

Entretanto, el congresista Carlos Giménez expresó su satisfacción por el triunfo de Kast y manifestó su intención de trabajar de cerca con el nuevo gobierno para erradicar la influencia del comunismo y la violencia en las Américas.

Giménez aprovechó la coyuntura para criticar con dureza al presidente colombiano Gustavo Petro, quien lamentó el resultado electoral.

El congresista por Florida tildó las declaraciones del mandatario colombiano de "incoherentes, odiosas y esquizofrénicas", lo cual evidencia la polarización ideológica que atraviesa la región.

De igual forma, el coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, Orlando Gutiérrez-Boronat, aplaudió el triunfo del conservador y publicó una foto en la que aparece junto al nuevo mandatario chileno. Kast ha sido una fuerte voz de respaldo a los anhelos de libertad de los cubanos.

Expectativas

Más allá de la ideología, los líderes de Florida valoran la plataforma pragmática que llevó a Kast a la presidencia. El plan de gobierno del líder del Partido Republicano, enfocado en combatir la delincuencia y la inmigración irregular, resuena con fuerza entre los conservadores estadounidenses.

La promesa de construir cárceles de máxima seguridad, bajo un modelo similar al de Nayib Bukele en El Salvador, y la deportación de inmigrantes indocumentados, son medidas que la delegación de Florida considera necesarias para restaurar el Estado de derecho.