Machado felicita a Kast por su victoria en Chile

OSLO.- La líder venezolana María Corina Machado, ganadora del Nobel de la Paz, felicitó este lunes al presidente electo de Chile , José Antonio Kast , y dijo confiar en su apoyo para una "transición ordenada a la democracia en Venezuela ".

"Mi cariño y respeto al pueblo de Chile por una extraordinaria jornada electoral, ejemplo para muchas naciones de América Latina y el mundo", escribió en X la líder opositora venezolana, de 58 años.

"Sabemos que contaremos con su apoyo para asegurar la transición ordenada a la democracia en Venezuela, para la reconstrucción de nuestro país y para consolidar un hemisferio seguro, próspero y libre", añadió en X.

Kast, un abogado conservador de 59 años, se impuso con un 58% de los votos frente a la comunista moderada Jeannette Jara, que representó a una coalición de izquierdas y consiguió el 42%, según el recuento casi finalizado de los sufragios.

Durante su campaña, el nuevo presidente electo prometió deportar a casi 340.000 migrantes sin papeles, la mayoría venezolanos, y atacar de frente la criminalidad en el país sudamericano.

FUENTE: Con información de AFP