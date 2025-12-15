lunes 15  de  diciembre 2025
Machado felicita a Kast por su victoria en Chile

Kast, un abogado conservador de 59 años, se impuso con un 58% de los votos frente a la comunista moderada Jeannette Jara, que representó a una coalición de izquierdas y consiguió el 42%, según el recuento casi finalizado de los sufragios

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast. Imagen de Archivo.

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast. Imagen de Archivo. 

Carlos Luján / Europa Press

OSLO.- La líder venezolana María Corina Machado, ganadora del Nobel de la Paz, felicitó este lunes al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y dijo confiar en su apoyo para una "transición ordenada a la democracia en Venezuela".

"Mi cariño y respeto al pueblo de Chile por una extraordinaria jornada electoral, ejemplo para muchas naciones de América Latina y el mundo", escribió en X la líder opositora venezolana, de 58 años.

"Sabemos que contaremos con su apoyo para asegurar la transición ordenada a la democracia en Venezuela, para la reconstrucción de nuestro país y para consolidar un hemisferio seguro, próspero y libre", añadió en X.



Durante su campaña, el nuevo presidente electo prometió deportar a casi 340.000 migrantes sin papeles, la mayoría venezolanos, y atacar de frente la criminalidad en el país sudamericano.

FUENTE: Con información de AFP

