viernes 30  de  enero 2026
GOBIERNO

Kast visita El Salvador para conocer la cárcel de máxima seguridad

El presidente electo de Chile recorrió el CECOT, donde también estuvieron detenidos más de 200 venezolanos expulsados desde Estados Unidos

&nbsp;El presidente electo de Chile, José Antonio Kast recorre junto al ministro de Defensa de El Salvador, René Merino Monroy, y la que será la ministra de Seguridad de Chile, Trinidad Steinert, la cárcel de máxima seguridad para pandilleros, Centro de Confinamiento del Terrorismo, este viernes, en San Salvador (El Salvador).

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SAN SALVADOR.- El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, viajó a El Salvador para hacer un recorrido por el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la cárcel de máxima seguridad para pandilleros, y sostener una reunión privada con el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele.

Kast, que realizó una gira por Centroamérica y el Caribe, y que en un principio iba a estar en suelo salvadoreño el pasado lunes, llegó a este país la noche del jueves y fue recibido por la canciller, Alexandra Hill.

El presidente electo de Chile recorrerá el CECOT, donde también estuvieron detenidos más de 200 venezolanos expulsados desde Estados Unidos, como su primera actividad.

"Junto a la ministra de Seguridad designada, Trinidad Steinert, partiendo rumbo al Centro de Confinamiento del Terrorismo en El Salvador. Chile necesita importar buenas ideas y propuestas para combatir con fuerza al crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo", afirmó Kast en sus redes sociales, acompañado de una foto en el interior de un helicóptero con la ministra.

La visita a El Salvador busca profundizar en los aspectos clave de la política carcelaria del país centroamericano, concretado con esta visita al CECOT, una megacárcel inaugurada en 2023 con capacidad para 40,000 reclusos.

Kast, presidente de extrema derecha

Kast, que se impuso con más del 58% de los votos en las elecciones de diciembre y sucederá al progresista Gabriel Boric el próximo 11 de marzo, aterrizó el pasado sábado en República Dominicana, donde se reunió con el presidente de ese país, Luis Abinader, y visitó el muro fronterizo que levantan en la frontera con Haití.

El mandatario chileno llegó a Panamá, donde participó en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), donde coincidió con varios mandatarios de la región, entre ellos los de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Ecuador, Daniel Noboa; de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, o de Colombia, Gustavo Petro.

"Estamos anticipando trabajo, contactos y generando redes para partir con todo el 11 de marzo. ¡No hay tiempo que perder!", dijo anoche Kast antes de llegar a El Salvador.

Padre de nueve hijos y con convicciones ultraconservadoras en materia de libertades individuales, Kast será el noveno presidente de Chile desde el retorno a la democracia y el primero de extrema derecha.

FUENTE: Con información de EFE

Las más leídas

El designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
PRESIÓN

Emergencia Nacional decreta el Presidente por amenaza proveniente de Cuba

Imagen referencial
TERMÓMETRO

Sur de Florida se prepara para el fin de semana más frío en 15 años

El líder supremo de Irán Ayatolá Ali Khamenei.
TENSIóN

Trump: Irán "quiere un acuerdo" para evitar ataque de EEUU

Manifestantes usan diversos instrumentos como parte de una protesta ruidosa frente al hotel donde se cree que se aloja el alto funcionario de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, en Maple Grove, un suburbio de Minneapolis, Minnesota, el 26 de enero de 2026. 
EXTREMA IZQUIERDA

Millonario vinculado al Partido Comunista Chino estaría financiando grupos agitadores en Minneapolis

Manifestantes se enfrentan a la policía del régimen en las protestas contra los resultados de las elecciones que dieron por ganador a Nicolás Maduro, el día después de las votaciones en Caracas, Venezuela, el lunes 29 de julio de 2024. 
VENEZUELA

Grupo Orinoco propone plan para desmantelar aparato represivo del régimen chavista

