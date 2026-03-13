Chile acuerda con EEUU impulsar cooperación en áreas de minerales críticos y tierras raras

Presidente de Chile, José Antonio Kast (c) y el vicesecretario de EEEUU, Christopher Landau, y el Canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna (i)

SANTIAGO DE CHILE. - El gobierno del recién investido presidente de Chile , José Antonio Kast, suscribió con EEUU un acuerdo de cooperación este jueves para impulsar el suministro de minerales críticos y tierras raras, en un escenario de creciente competencia global por las materias primas para la transición ecológica y la tecnología.

La Cancillería chilena anunció el acuerdo en un comunicado, en el cual precisó que la declaración conjunta establece "consultas entre las contrapartes técnicas correspondientes" y que la primera de ellas "se realizará dentro de los próximos 15 días".

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Las consultas buscarán, entre otras cosas, "abordar el desarrollo de mecanismos que fortalezcan las cadenas de suministro de minerales críticos y tierras raras y la identificación conjunta de proyectos", así como "gestionar la chatarra" y "explorar mecanismos de financiamiento, tanto privados como estatales, para proyectos de inversión", informaron agencias.

Chile es el mayor productor de cobre del mundo y concentra, además, cerca de un tercio de las reservas globales de litio, metal estratégico para la tecnología moderna, junto a las llamadas tierras raras.

Cooperación Chile y EEUU

El comunicado de Chile afirma que la declaración conjunta “considera que el apoyo mutuo en el suministro de minerales críticos resulta fundamental para la seguridad nacional y las industrias comerciales de ambos países (...) y busca acciones que propendan a la resiliencia y seguridad de las cadenas de suministro".

La firma del acuerdo se celebró luego de la reunión que mantuvo Kast, en su primer día como mandatario, con el vicesecretario de Estado de EEUU, Christopher Landau, quien encabezó la delegación estadounidense en la investidura del exdiputado de tendencia ultraderechista.

Los minerales críticos, como cobre, litio, cobalto y níquel, además de las tierras raras, compuestas por 17 elementos químicos, son esenciales para la transición energética y la fabricación de baterías para autos eléctricos, turbinas eólicas, pantallas e imanes de alta potencia.

Hasta ahora, China domina la extracción y el procesamiento de tierras raras.

FUENTE: Con información de EFE, redes