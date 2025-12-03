miércoles 3  de  diciembre 2025
COMICIOS

Salvador Nasralla toma leve ventaja al reanudarse conteo de votos en Honduras

El candidato del Partido Liberal tomó una leve delantera con 39,95% frente a 39,80% de Nasry Asfura, según el 61,64% de actas verificadas

Salvador Nasralla, candidato presidencial del opositor Partido Liberal, gesticula durante una conferencia de prensa en Tegucigalpa el 2 de diciembre de 2025.

Salvador Nasralla, candidato presidencial del opositor Partido Liberal, gesticula durante una conferencia de prensa en Tegucigalpa el 2 de diciembre de 2025.

ORLANDO SIERRA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

TEGUCIGALPA - El presentador de televisión Salvador Nasralla tomó una leve ventaja sobre el empresario Nasry Asfura, candidato apoyado por Donald Trump, al reanudarse el martes el conteo de votos de las elecciones presidenciales en Honduras.

Nasralla, un animador de televisión de 72 años, obtiene 39,95% de votos frente a Asfura, empresario de 67 años, con 39,80%, tras escrutadas 61,64% de actas electorales.

Lee además
El presidente de EEUU, Donald Trump, en la Oficina Oval de la Casa Blanca. 
ELECCIONES

Trump asegura que habrá "consecuencias graves" ante cerrado duelo por presidencia de Honduras
El candidato presidencial de Honduras del Partido Nacional, Nasry Asfura (izq.), muestra su dedo entintado después de emitir su voto en Tegucigalpa el 30 de noviembre de 2025, y el candidato por el partido opositor Liberal, Salvador Nasralla. El último es un exaliado de la izquierdista y prochavista presidenta de Honduras, Xiomara Castro.
ELECCIONES

Ente electoral de Honduras admite "problemas técnicos" y exige a empresa privada rehabilitar sistema

El escrutinio de los comicios generales se reactivó la tarde del martes, luego de permanecer interrumpido desde la madrugada del lunes.

Hasta entonces, Nasralla, del Partido Liberal (PL), se hallaba en segundo puesto, aunque en empate técnico con Asfura, del conservador Partido Nacional (PN).

"Problemas técnicos"

Trump expresó su apoyo decidido a Asfura y advirtió el lunes de "consecuencias graves" si en Honduras deciden "cambiar los resultados" de las presidenciales.

Ante el emplazamiento de Trump para que se concluya el escrutinio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) explicó este martes que se registraron "problemas técnicos" en la empresa contratada para la divulgación de resultados.

La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, anunció que se estaban subsanando los problemas para reanudar el proceso y proclamar al ganador en el plazo legal de máximo un mes después de la votación.

"Habrá resultados definitivos y legítimos", subrayó Hall.

Apenas reanudado el recuento de votos, se desató la euforia en la sede del Partido Liberal, donde los seguidores de Nasralla agitaban banderas rojiblancas de su agrupación.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Trump asegura que habrá "consecuencias graves" ante cerrado duelo por presidencia de Honduras

Marco Rubio denuncia presencia de Irán y Hezbolá en Venezuela: Pone "en peligro" la seguridad de EEUU

Médicos cubanos lanzan plataforma para registrar casos de arbovirus

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald Trump y el secretario de Defensa Pete Hegseth durante una reunión del gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, DC, el 2 de diciembre de 2025.
Lucha contra el narcotráfico

Trump anuncia que los ataques dentro de Venezuela comenzarán "muy pronto" y lanza advertencia a Colombia

El estadounidense Donald Trump Jr. habla en la conferencia Future Investment Initiative (FII) en Riad el 29 de octubre de 2025.
PRESIÓN

Hijo de Donald Trump asegura que Maduro recibió un ultimátum: "Salir de Venezuela ahora o algo más sucederá"

Jorge Javier Rodríguez Cabrera junto al nieto de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, apodado “El Cangrejo”, en una embarcación durante un viaje de placer.
INVESTIGACIÓN

Nieto de Raúl Castro utiliza Panamá como zona de operaciones para burlar embargo, revela investigación

Temporada de huracanes en Florida
ENCUESTA REVELADORA

Un tercio de residentes de Florida evalúa irse por clima extremo y situación financiera

La secretaria del DHS, Kristi Noem, durante la Cumbre de Seguridad Nacional de 2025.
SEGURIDAD

Kristi Noem pide una prohibición total de viajes a países que "inundan" a EEUU de "sanguijuelas"

Te puede interesar

David Robert McKeown.
SENTENCIA EJEMPLAR

Maestro de Florida recibe condena de 135 años por pornografía infantil y abuso animal

Por Daniel Castropé
El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla con los medios después de visitar el Centro de Coordinación Civil-Militar en el sur de Israel el 24 de octubre de 2025. video
DECLARACIONES

Marco Rubio denuncia presencia de Irán y Hezbolá en Venezuela: Pone "en peligro" la seguridad de EEUU

Temporada de huracanes en Florida
ENCUESTA REVELADORA

Un tercio de residentes de Florida evalúa irse por clima extremo y situación financiera

El presidente Donald Trump y el secretario de Defensa Pete Hegseth durante una reunión del gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, DC, el 2 de diciembre de 2025.
Lucha contra el narcotráfico

Trump anuncia que los ataques dentro de Venezuela comenzarán "muy pronto" y lanza advertencia a Colombia

Imagen referencial.
JUSTICIA

Arrestan en Florida a pareja acusada de saquear más de 40 tiendas en dos meses