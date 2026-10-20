Trump cuestiona la respuesta española a la crisis migratoria de Ceuta

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó a España por su gestión migratoria tras la crisis ocurrida en Ceuta, donde, según afirmó, decenas de miles de migrantes ingresaron desde Marruecos sin que las autoridades españolas adoptaran medidas suficientes para responder a la situación.
Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, el mandatario aseguró que los migrantes que llegaron a finales de julio a la ciudad española, situada en el norte de África, "llegaron por decenas de miles, inundaron España, y las autoridades no han hecho nada", expresó.
Trump formuló estas declaraciones al defender su política migratoria restrictiva y cuestionar la gestión de la inmigración en Europa. En ese contexto, también se refirió a las crisis registradas en España y Francia, y atribuyó parte de las tensiones sociales en el continente a la inmigración.
Trump pide un cambio en la política migratoria europea
Trump sostuvo que Europa debe modificar su enfoque migratorio y cuestionó la llegada de personas procedentes de países que, según describió, enfrentan graves problemas.
"Los mandan, entran, llegan de todas partes del mundo, de países que tienen muchos, muchos problemas. Europa tiene que cambiar la forma en la que hace las cosas", afirmó.
El presidente estadounidense defiende el endurecimiento de los controles fronterizos como parte de su política para frenar la inmigración irregular y ha instado a los gobiernos europeos a revisar sus estrategias frente a los flujos migratorios.
FUENTE: Con información de Europa Press