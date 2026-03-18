miércoles 18  de  marzo 2026
ENERGÍA

Petroleras de Colombia y Brasil confirman nuevo yacimiento de gas en el Caribe

Ecopetrol y Petrobras dicen que el hallazgo en aguas colombianas consolida la providencia gasífera y potencial de hidrocarburos para la seguridad energética

La petrolera de Colombia, Ecopetrol

La petrolera de Colombia, Ecopetrol

Archivo
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ.- Las petroleras estatales de Colombia, Ecopetrol, y de Brasil, Petrobras, confirmaron la existencia de un nuevo yacimiento de gas en aguas del mar Caribe, la misma zona donde están los mayores yacimientos de ese combustible en Colombia, en fortalece la seguridad energética de los dos países, informó la primera compañía.

El descubrimiento se hizo en el pozo exploratorio Copoazú-1, que hace parte del Bloque GUA-OFF-0, ubicado en aguas profundas del Caribe colombiano y que exploran Petrobras International Braspetro Sucursal Colombia y Ecopetrol.

Lee además
Delcy Rodríguez, jefa encargada de Venezuela, junto a la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio (i) y el ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, en la reunión en Miraflores, el 13 de marzo 2026.
VENEZUELA

Delcy Rodríguez afianza nexos con Colombia: aboga ante EEUU por cese de sanciones y le envía gas
Tanques para petróleo en el puerto de Hong Kong, China.
MERCADO

La inestabilidad resalta en los precios del petróleo

"El hallazgo consolida la provincia gasífera y el potencial de hidrocarburos en esta área, al tiempo que adiciona un mayor volumen de gas para contribuir con la seguridad energética del país", señaló Ecopetrol en un comunicado reseñado por agencias.

El anuncio coincide con el intento del gobierno de Gustavo Petro de tramitar con EEUU una licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) para reactivar proyectos de interconexión eléctrica e importación de gas con Venezuela, según informó Bogotá este martes.

Seguridad energética

El yacimiento Copoazú-1 "se encuentra a aproximadamente 36 kilómetros de la costa, a una profundidad de agua de 964 metros y a una distancia de más de ocho kilómetros de los pozos Sirius-1 (descubridor de gas) y Sirius-2 (delimitador)", los mayores yacimientos colombianos.

Según Ecopetrol, la perforación del pozo exploratorio Copoazú-1 se inició el 11 de noviembre de 2025 y "sigue de manera segura, respetando el medio ambiente y a las personas".

La sucursal de Petrobras, que tiene una participación del 44,44 % en el contrato de exploración, es la operadora del yacimiento, mientras que Ecopetrol tiene el 55,56 %.

"Petrobras y Ecopetrol ratifican su compromiso de desarrollar las actividades en el bloque costa afuera con respeto por los territorios y las comunidades de (los departamentos de) La Guajira y Magdalena, mediante una gestión transparente, el cumplimiento de los requisitos regulatorios y la implementación de planes de inversión social junto a aliados regionales", indicó el comunicado.

FUENTE: Información de EFE, Telemundo

Temas
Te puede interesar

Legislativas marcan un pulso de fuerza entre izquierda y derecha

Margarita Cardona: "Cuando una mujer le dice sí a Dios, su historia puede cambiar generaciones"

Narco uruguayo buscado por EEUU es detenido en Bolivia

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Miguel Díaz-Canel advierte que Cuba responderá con firmeza ante cualquier acción de Estados Unidos, en medio de tensiones crecientes.
TENSIÓN BILATERAL

Díaz-Canel lanza amenaza contra Estados Unidos y asegura que habrá resistencia en caso de cualquier acción

Marco Rubio negó un reporte de The New York Times sobre supuestas condiciones de Donald Trump en negociaciones con Cuba.
DESINFORMACIÓN MEDIÁTICA

Marco Rubio señala a "grandes medios" en EEUU que difunden fake News y dañan credibilidad

Vista parcial de una de las escuelas públicas de Miami-Dade, Florida. 
AJUSTES ESCOLARES

Miami-Dade descarta cierre de escuelas y defiende ajustes anuales según matrícula

Venezuela recibe el título del Clásico Mundial de Béisbol
BÉISBOL

Venezuela se corona campeón del Clásico Mundial de Béisbol en una noche mágica

Los derechos humanos se violan en Cuba constantemente. 
INCERTIDUMBRE

Opositores cubanos advierten podrían ser usados como escudos humanos en un recurso desesperado del régimen

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca.
EEUU

Trump suspende restricciones en transporte marítimo de petróleo

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Marco Rubio negó un reporte de The New York Times sobre supuestas condiciones de Donald Trump en negociaciones con Cuba.
DESINFORMACIÓN MEDIÁTICA

Marco Rubio señala a "grandes medios" en EEUU que difunden fake News y dañan credibilidad

El Grupo IDEA.
ANÁLISIS

Grupo IDEA alerta por represión y justicia selectiva en Venezuela

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), recibe al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski (i), en La Moncloa, a 18 de marzo de 2026, en Madrid (España). Sánchez se reúne de nuevo este miércoles, 18 de marzo, con Zelenski en la que supone la cuarta visita a España de su homólogo ucraniano.
GUERRA RUSA

Zelenski reconoce que la guerra en Irán disminuye la ayuda a Ucrania y pide alternativas

Venezuela recibe el título del Clásico Mundial de Béisbol
BÉISBOL

Venezuela se corona campeón del Clásico Mundial de Béisbol en una noche mágica