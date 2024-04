"La candidatura de Corina Yoris o el país agravará su crisis"

MADRID . - Si en Venezuela no hay elecciones presidenciales “aceptables” y se sigue impidiendo arbitrariamente la inscripción de la candidatura opositora triunfante en primarias, Nicolás Maduro repetirá un gobierno sin legitimidad de origen y no obtendrá como lo desea el reconocimiento nacional e internacional, mientras, la creciente crisis económica se profundizará, sentenció el líder opositor, Antonio Ledezma .

Ledezma, quien coordina el equipo de política internacional de la candidata presidencial inhabilitada María Corina Machado, analizó la compleja situación política en Venezuela, luego de que el Consejo Nacional Electoral afín al régimen entrabó la inscripción de las candidaturas de Machado y de Yoris, al finalizar el lapso para la hacer postulaciones. Una supuesta falla en el sistema impidió la postulación de Yoris, aunque horas más tarde la misma plataforma política pudo hacerlo con otro candidato.

Candidatura opositora

Este 1 de abril, el CNE aceptó la primera candidatura opositora -la de Edmundo González, considerado “tapa”-, entre otros 11 que se perciben “cómodos” para el régimen, pero para Ledezma la proliferación de opciones es “un escenario de divertimento”, mientras que los artificios más políticos que jurídicos que emplea el régimen para estrechar cada día más el camino de Yoris hacia elecciones limpias, son “un pote de humo” en un país donde se modifican a medida las reglas del juego.

En una caracterización del panorama político de cara a las elecciones, Ledezma define que “la oposición autentica está aglutinada en el liderazgo legítimo que representa María Corina Machado o la persona que es representante, hasta que se vayan resolviendo las trabas que va poniendo el régimen, siguiendo el dogout castrista. Lo demás es un escenario de divertimento: un grupo de personas que se postulan sin haber participado ninguna en la primaria. Pero basta recordar el resultado de estas, el 22 de octubre de 2023, en las que millones de venezolanos dieron certificado legítimo a Machado como candidata y líder de la oposición.

“Citaríamos como buena a la Plataforma Unitaria que fue la que promovió las primarias junto con Machado”, apuntó el líder político exiliado y añadió, “debemos partir de la premisa absolutamente cierta e incuestionable de que es la oposición quien tomó un camino para la elección primaria para dirimir las diferencias y establecer una sola línea estratégica. Y esa es en la que persiste en transitar María Corina Machado que es la ruta electoral”.

Ledezma: gobierno temeroso

A pesar de las trabas impuestas a la oposición que representa Machado, por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ledezma precisa, “no podemos hablar de un gobierno fuerte sino de un gobierno temeroso, que se siente anticipadamente derrotado en una competición aceptable con María Corina Machado.

“Y digo aceptable porque nosotros pisamos tierra y en Venezuela hay un régimen que controla instituciones públicas, y como muestra está todo lo que pasa en el CNE”.

Acerca de los argumentos de Diosdado Cabello [segunda figura del régimen venezolano], quien saca un reglamento electoral para citar normas, Ledezma definió el resultado de ese actuar como “humo en un país donde de manera relancina, se modifican las reglas del juego”.

“El problema de Venezuela no es judicial ni jurídico sino político, definió. Porque si no se hubiese desmontado la patraña de la inhabilitación que le enrostran a Machado, y contra la señora Yoris no hay ni siquiera una multa de tránsito”, denunció.

Ledezma considera que las declaraciones de los presidentes de Brasil, Francia, Colombia y la presión de Pepe Mujica (expresidente de Uruguay), pueden dar lugar a que Maduro recapacite, y “así como al reglamento lo modifican de manera antojadiza, puedan permitir que se inscriba o María Corina Machado o Corina Yoris. Esa es la lucha que tenemos que seguir dando”, exhortó.

“Si no hay una elección aceptable, Maduro nunca tendrá lo que él quiere que es el reconocimiento de los venezolanos y de la comunidad internacional y va a repetir lo que ocurrió en 2018, un proceso a su real saber y entender que nunca va a tener legitimidad de origen”, advirtió el líder político.

En cuanto a la postura que el régimen pudiera asumir ante el hecho de ser desconocido tras una elección que no sea legitimada, Ledezma definió:

“Venezuela está metida en un abismo donde después de reflotar puede quedar más hundida, y es allí donde Maduro tiene la palabra qué decir. Él sabe que si persiste este estado de ebullición cada día más creciente en Venezuela se va a agravar la situación económica. No vamos a resolver la inflación ni será posible contener la crisis de servicios públicos; cada día se va a elevar el costo de la canasta alimentaria y los salarios van claudicando ante el costo de la vida; así que Maduro tiene que decidir. Y va a terminar explotando la crisis en su propia cara. Aquí lo que conspira contra él es la realidad económica, ellos tienen dificultades”.

Elecciones "aceptables"

El exalcalde de Caracas recordó que Maduro tiene desaparecido a un personaje (Tarek El Aissami) que él mismo responsabilizó de haberse robado más de 23.000 millones de dólares, “eso no ocurre en ninguna parte del mundo, sino en Venezuela.

“Ese régimen ya no tiene el liderazgo monolítico de Hugo Chávez, sino una jefatura con cinco o seis personas, en la que cada uno pretende hacer valer el precio de su feudo y eso también conspira contra Nicolás Maduro”, apuntó.

Respecto a la posibilidad de que las presiones internacionales puedan tener efecto sobre decisiones de Maduro y ante la inminencia de la fecha límite para que EEUU restablezca las sanciones a PDVSA, Ledezma recordó que el régimen está amarrado a un acuerdo que firmó su representante el 18 de octubre en Babados.

“Es la diana a la que tenemos que apuntar, recordó. En segundo lugar, Maduro está consciente de que tiene una tragedia financiera que no han podido revertir ni siquiera con el alivio de las sanciones, porque (en el país) sigue operando la corrupción.

“Lo que pedimos son elecciones aceptables, Puntualizó Ledezma. Es lo que pide María Corina Machado, dejando claro que no es lo mismo elecciones aceptables que abstención. Abstenerse está lejos de la bitácora de Machado, y por eso ella sigue hablando de elecciones libres e insistiendo en la ruta electoral. Quien le ha dado la espalda a la salida electoral es Nicolás Maduro”.

FUENTE: Entrevista a Antonio Ledezma, líder opositor venezolano