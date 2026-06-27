sábado 27  de  junio 2026
REPRESIÓN

La CIDH exige al régimen cubano anular condena contra Maykel Osorbo

El organismo concluyó que el artista fue víctima de detención arbitraria, violaciones al debido proceso y restricciones ilegítimas a la libertad de expresión

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Facebook Anamelys Ramos vía DIARIO DE CUBA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA HABANA_ La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que el régimen cubano es responsable de la desaparición forzada, la detención arbitraria, las violaciones al debido proceso y el encarcelamiento de Maykel Castillo Pérez, conocido como Maykel Osorbo, uno de los autores e intérpretes de Patria y Vida, canción convertida en símbolo de las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021.

La decisión quedó recogida en el Informe de Fondo No. 78/26, originado a partir de una petición presentada en 2021 por Prisoners Defenders (PD), y constituye uno de los pronunciamientos más contundentes emitidos por la CIDH sobre un preso político cubano en los últimos años.

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El organismo determinó que el Estado vulneró derechos como la libertad de expresión, la libertad artística, la integridad personal, la libertad de asociación y reunión, así como las garantías judiciales.

Desaparición forzada y proceso irregular

La Comisión señaló como uno de los hechos más graves la desaparición forzada sufrida por Osorbo entre el 18 y el 31 de mayo de 2021. Durante ese período, familiares, allegados y activistas intentaron sin éxito conocer su paradero, mientras las autoridades se negaban a informar dónde permanecía recluido.

Asimismo, concluyó que la detención inicial del artista fue ilegal y que posteriormente permaneció en prisión preventiva sin justificación suficiente. Según el informe, el Estado nunca demostró riesgo de fuga ni otras circunstancias que sustentaran mantenerlo encarcelado antes del juicio.

La CIDH cuestionó además la falta de independencia del sistema judicial cubano en casos relacionados con opositores y críticos del régimen. En el caso de Osorbo, identificó múltiples irregularidades, entre ellas restricciones para comunicarse con su defensa, traslados a prisiones alejadas de La Habana y un juicio celebrado sin las debidas garantías.

Exigen anular la condena

El organismo sostuvo además que delitos como desacato y desórdenes públicos fueron utilizados para sancionar conductas protegidas por el derecho internacional. Advirtió que castigar expresiones artísticas y políticas genera autocensura y constituye una restricción ilegítima a la libertad de expresión.

Por ello, recomendó al Estado cubano anular la condena de nueve años de prisión impuesta al artista, reparar integralmente los daños causados, investigar la desaparición forzada y sancionar a los responsables. También instó a reformar la legislación empleada para criminalizar el disenso, incluido el delito de desacato.

La resolución coincide con el cuarto aniversario de la sentencia dictada contra Osorbo y el artista visual Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro. En ese contexto, Amnistía Internacional reiteró que ambos fueron condenados por ejercer derechos protegidos internacionalmente, reclamó la liberación inmediata e incondicional de Osorbo y advirtió que una eventual excarcelación de Otero Alcántara no debe ir acompañada de restricciones arbitrarias ni de nuevas represalias.

FUENTE: Con información de Diario de Cuba

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