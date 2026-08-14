viernes 14  de  agosto 2026
SERVICIOS

Primera etapa de construcción de hidroeléctrica venezolana aportará 160 MW, señala EEUU

La Embajada de EEUU ratificó que la obra de la central hidroeléctrica venezolana Tocoma forma parte del plan de tres fases de la Administración de Donald Trump

El encargado de negocios de EEUU en Venezuela, John Barret, visitó el 2 de agosto de 2026&nbsp; la Represa Guri (Central Hidroeléctrica Simón Bolívar) acompañando a expertos técnicos del Departamento de Energía de EEUU

El encargado de negocios de EEUU en Venezuela, John Barret, visitó el 2 de agosto de 2026  la Represa Guri (Central Hidroeléctrica Simón Bolívar) acompañando a expertos técnicos del Departamento de Energía de EEUU

Embajada de EEUU en Venezuela
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- La primera fase de la construcción de la central hidroeléctrica venezolana Tocoma, en el estado Bolívar (sur, fronterizo con Brasil), sumará 160 megavatios (MW) en 90 días para "fortalecer" el sistema eléctrico del país, anunció este jueves la Embajada de Estados Unidos en Caracas.

La meta, según dijo la representación diplomática en un mensaje publicado en X, es alcanzar la capacidad total de 2.640 megavatios (MW) entre Tocoma y la Represa de Macagua, a la que también se le harán trabajos de modernización, luego de que Venezuela firmara un acuerdo con la empresa argentina-estadounidense IMPSA.

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La Embajada estadounidense ratificó que esa obra forma parte del plan de tres fases de la Administración de Donald Trump para Venezuela, que prevé la estabilización, la recuperación económica y la transición democrática del país.

El miércoles, el Gobierno interino de Delcy Rodríguez firmó una agenda de contrato con la empresa argentina IMPSA para reactivar los trabajos de construcción de Tocoma, en medio de un llamado al ahorro energético y las fallas constantes en el servicio.

El presidente de IMPSA, Jorge Rafael Salcedo, agradeció a los departamentos de Estado y de Energía de Estados Unidos por el apoyo a este acuerdo que, sostuvo, contempla uno de los proyectos más importantes para el sector en Latinoamérica.

El ministro de Energía Eléctrica de Venezuela, Rolando Alcalá, explicó que la culminación de esta obra va a fortalecer el desarrollo industrial de Bolívar y le dará estabilidad a todo el sistema de embalses del gran complejo de Guayana.

Crisis del servicio eléctrico

La construcción de Tocoma, que forma parte del complejo hidroeléctrico de Guayana junto con las centrales Guri, Macagua y Caruachi, comenzó en 2007, durante el Gobierno del entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013), y estaba previsto que concluyera en 2014, según la ONG Transparencia Venezuela.

Sin embargo, las obras se paralizaron con el 87,19 % de avance, asegura la organización.

Venezuela sufre desde hace años fallas en el suministro eléctrico, sobre todo en regiones alejadas de Caracas, de las que el chavismo ha responsabilizado a las sanciones extranjeras, principalmente las estadounidenses, y a "saboteos"; mientras que la oposición y expertos aseguran que es el resultado de la corrupción y la falta de mantenimiento, entre otros factores.

A principios de este mes, Rodríguez pidió a los ciudadanos ahorrar electricidad y agua por el fenómeno climático "Superniño", como se conoce de manera coloquial a un episodio de El Niño de gran intensidad.

FUENTE: Con información de EFE

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