El Eje 27/47/67: Cuba, Irán y el equilibrio global de poder

Este análisis examina los roles desestabilizadores interconectados de Cuba, Irán y Venezuela, descritos como el “Eje 27/47/67”, a través de la lente de la persistencia revolucionaria, la guerra por intermediarios y la disrupción geopolítica. Sostiene que los tres regímenes han moldeado conflictos mucho más allá de sus fronteras, influyendo en insurgencias, terrorismo e inestabilidad estratégica en múltiples regiones. El texto enmarca los movimientos diplomáticos y militares globales actuales como indicadores de un reajuste estratégico en ciernes, identificando a Cuba como el próximo punto focal probable de un cambio importante.

Durante los últimos 104 días, el foco de la política exterior, con implicaciones de conflicto inminente, ha sido Irán, Venezuela y Cuba, también conocido como 27/47/67.

Estos son los números de años que estos tres países han sido fuerzas desestabilizadoras en nuestro hemisferio y en todo el mundo. Cuba está en su año 67 de la Revolución y ya es considerada un Estado fallido, con poco tiempo para sobrevivir en sus condiciones actuales antes de que ocurra una transición. El contingente de un Grupo de Batalla de Portaaviones está in situ, y se han celebrado varias reuniones de alto nivel. Esperamos una resolución pronto. Las condiciones sobre el terreno son inhumanas, y hay poco que el gobierno actual pueda hacer para sobrevivir a esta calamidad.

Cuba ha sido responsable de movimientos revolucionarios en Nicaragua, El Salvador, Colombia, Venezuela, Granada y África. Chávez-Maduro en Venezuela intentó iniciar uno con Che Guevara en Bolivia. Han entrenado y dado refugio a terroristas de Colombia (M-19, FARC, ELN), El Salvador (FMLN) y Nicaragua (FSLN), así como a dictadores como Allende en Chile y Noriega en Panamá.

Irán está en el año 47 de su Revolución Teocrática y ha sido una de las fuerzas más desestabilizadoras del mundo durante este período. Irán y sus proxies (Hamás, Hezbolá, los hutíes y los alauitas bajo Bashar al-Assad) intentaron expandir el movimiento chiita desde Irán hacia Irak, Siria y Líbano, pero se vieron detenidos en su intento de descarrilar los Acuerdos de Abraham con el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

En consecuencia, reactivaron el conflicto con Hezbolá cuando intentaron abrir un segundo frente el 8 de octubre de 2023, incorporando también a los hutíes el 19 de octubre, cuando lanzaron una andanada de misiles hacia Israel. Expandieron el conflicto en noviembre de 2023 con el bloqueo marítimo, todo orquestado por Irán. Pero más tarde, cuando Bashar al-Assad fue derrocado en 2024 después de una guerra civil de 13 años, el plan se vino abajo. Aun así, continuaron desestabilizando la región a través de estos frentes abiertos.

No olvidemos jamás que Hezbolá y la Yihad Islámica, entrenados por la Guardia Revolucionaria iraní (Fuerzas Quds), fueron responsables del atentado de octubre de 1983 contra los barracones de los Marines, que mató a 241 Marines y 58 soldados franceses. También bombardearon la Embajada de Estados Unidos en abril de 1983, así como el anexo de la embajada en septiembre de 1984.

Fue Hezbolá quien asesinó a Robert Stethem disparándole en el cuello y arrojándolo a la pista en Beirut el 15 de junio de 1985, después de los 17 días de secuestro del vuelo 847 de TWA.

Y para aquellos que también han olvidado el secuestro del crucero Achille Lauro entre el 7 y el 10 de octubre de 1985 por parte de la OLP (Organización para la Liberación de Palestina), otro proxy de Irán en aquel momento, mataron a Leon Klinghoffer, un ciudadano judío estadounidense, que fue ejecutado con disparos en la cabeza y el pecho. Su cuerpo, junto con su silla de ruedas, fue arrojado por la borda en la Bahía de Tartus, Siria.

Irán también tendrá que someterse. Las sanciones y los bloqueos han estrangulado su economía. Y sí, acordaron firmar un tratado de paz que detendrá su búsqueda de la bomba, o eso creemos. Pero el petróleo volverá a fluir, y la economía mundial respirará de nuevo.

Los chinos han permanecido en silencio, y su trimestre de finales de primavera (marzo, abril, mayo) ha mostrado un descenso en la manufactura, cayendo por debajo del 50 % en mayo. También tienen mucho en juego.

El señor Putin habló con el presidente Trump el día de su cumpleaños durante 55 minutos y con Zelensky durante alrededor de 35 minutos. Así que algo puede salir de eso. Trump va camino al G7 con impulso a su favor después de lograr el acuerdo con Irán, y posiblemente esté en Suiza para firmar personalmente el tratado.

Pedirá a Gran Bretaña y Francia que ayuden en el desminado del estrecho de Ormuz, y con suerte, el cuello de botella de barcos comenzará a moverse fuera del Golfo Pérsico mientras la economía navega hacia los meses de otoño y se prepara para las ventas de Navidad y Año Nuevo.

China tuvo su reunión programada con Trump, y eso tenía que ocurrir. Inmediatamente después, Putin corrió hacia su interlocutor, Xi Jinping, para firmar más acuerdos comerciales, pero realmente para entender qué le había dicho Trump.

Ni qué decir que, después de una pausa de siete años, Xi Jinping visitó Pionyang y le recordó al pequeño Kim, a quien provee entre el 90 y el 98 % del comercio exterior de Corea del Norte, así como entregas de petróleo, alimentos y productos básicos.

Llámelo buenas noticias o como quiera, pero vienen cambios. Cuba es la siguiente.

Conclusión

El Eje 27/47/67 representa algo más que regímenes autoritarios aislados; refleja una arquitectura de disrupción de larga data que está cada vez más bajo presión. A medida que Irán enfrenta contención, China recalibra y Rusia maniobra en busca de ventaja, el equilibrio global de poder parece estar cambiando. En este contexto, el colapso interno y el aislamiento estratégico de Cuba podrían situarla en el centro de la próxima transición decisiva en el hemisferio.

Autor

El teniente coronel Octavio Pérez es un oficial de inteligencia del Ejército de los Estados Unidos con más de dos décadas de servicio activo y asignaciones adicionales en la reserva enfocadas en inteligencia, seguridad y guerra nuclear, biológica y química. Dirigió operaciones en Fort Leonard Wood, sirvió en la República de Corea y más tarde se incorporó a la Agencia de Inteligencia de Defensa, donde analizó las capacidades militares de Corea del Norte y apoyó respuestas de crisis a los incidentes del Achille Lauro y el TWA 847. Pérez se ofreció como voluntario con la 1.ª División de Caballería durante Desert Shield/Storm y posteriormente se convirtió en Jefe Instructor de Inteligencia en la Escuela de las Américas del Ejército de los Estados Unidos, entrenando a oficiales latinoamericanos en conflictos de baja intensidad. Su carrera en la reserva culminó en el Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM), donde sirvió como oficial de inteligencia estratégica en Operaciones J2, apoyando misiones de seguridad hemisférica.

Publicado originalmente en el Instituto de Inteligencia Estratégica de Miami, un grupo de expertos no partidista especializado en investigación de políticas, inteligencia estratégica y consultoría. Las opiniones son del autor y no reflejan necesariamente la posición del Instituto. Más información del Miami Strategic Intelligence Institute en www.miastrategicintel.com