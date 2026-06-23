La Constitución de 1940: el puente democrático de Cuba

La posibilidad de una transición democrática exitosa en Cuba se basa en dos ventajas históricas que distinguen el caso cubano de muchas otras sociedades que salen de un régimen totalitario. Estas ventajas están interrelacionadas y se refuerzan mutuamente. Cuba posee una tradición republicana sobre la que se puede construir la reconstrucción democrática, y la nación cubana que sobrevivió en el exilio conservó la identidad cultural, la memoria histórica y las tradiciones cívicas que el régimen castrocomunista intentó borrar. Juntas, estas dos realidades proporcionan la base para una renovación constitucional arraigada no en la invención política, sino en la restauración histórica.

La primera ventaja es la propia experiencia republicana de Cuba antes de 1959. Contrario a la narrativa histórica promovida por el régimen castrista, Cuba no era una sociedad carente de fundamentos democráticos a la espera de ser liberada por un gobierno revolucionario. Entre la independencia en 1902 y la destrucción del orden constitucional en 1959 (desviado previamente en 1952), Cuba vivió una república que funcionaba, aunque de manera imperfecta. Había partidos políticos que representaban diferentes corrientes ideológicas, elecciones competitivas, traspasos pacíficos del poder, una sociedad civil activa, instituciones independientes y una cultura política moldeada por el constitucionalismo. Cuba vivió períodos de interrupción autoritaria, especialmente durante los regímenes militares, pero estos episodios no destruyeron los cimientos de la vida republicana. La sociedad civil siguió siendo dinámica, el pluralismo político sobrevivió y la idea esencial de Cuba como república constitucional perduró.

La segunda ventaja es la supervivencia de la nación cubana más allá de la propia isla. Los millones de cubanos que se exiliaron no se llevaron únicamente sus pertenencias personales o los recuerdos de una patria perdida. Llevaron consigo las tradiciones, los valores, la conciencia histórica, las prácticas religiosas, las expresiones culturales y la comprensión de la identidad nacional de Cuba. La comunidad del exilio se convirtió en la guardiana de una continuidad histórica que el Estado comunista trató de romper. Esta preservación de la identidad es esencial porque las transiciones democráticas no son solo transformaciones institucionales; son también actos de reconstrucción nacional. Una sociedad que emerge del totalitarismo debe recuperar su propia narrativa histórica tras décadas de manipulación ideológica.

Por esta razón, la Constitución de 1940 representa un vehículo constitucional singularmente adecuado para la transición democrática de Cuba. La Constitución de 1940 fue el último texto constitucional legítimo elaborado por una asamblea constituyente libremente elegida que representaba a las principales fuerzas políticas y sectores sociales de Cuba. Fue la máxima expresión de la era republicana de Cuba y encarnaba las aspiraciones constitucionales de la nación antes de la destrucción del gobierno democrático. A diferencia del marco constitucional castrocomunista impuesto después de 1959, la Constitución de 1940 surgió de la soberanía popular y no de la autoridad revolucionaria.

Continuidad histórica como base de legitimidad

Una transición democrática tras el comunismo debe afrontar el pasado dictatorial. Esto incluye la rendición de cuentas por los abusos, el reconocimiento de las víctimas, la restitución y las reparaciones, la reforma institucional y las garantías de que no volverá el régimen dictatorial. Estos son los componentes esenciales de la justicia transicional. Sin embargo, la reconstrucción democrática requiere algo más que desmantelar las estructuras de la dictadura. También requiere reconectar a la sociedad con los fundamentos históricos legítimos que precedieron a la tiranía.

La restauración y modernización de la Constitución de 1940 cumple ambos objetivos. Proporciona un puente constitucional entre el pasado y el futuro de Cuba. Permite a los cubanos reconectarse con su auténtica tradición republicana en lugar de aceptar la narrativa histórica construida por el castrismo, que presentaba a la Cuba anterior a 1959 como una sociedad fallida que requería un reemplazo ideológico total. El régimen intentó redefinir la historia cubana en torno a sí mismo, tratando todo lo anterior a 1959 como moralmente ilegítimo. Una Cuba democrática debe rechazar esta ruptura histórica y recuperar la historia nacional más amplia que existía antes del régimen totalitario.

Los críticos suelen malinterpretar el uso propuesto de la Constitución de 1940 al suponer que se aplicaría exactamente tal y como fue redactada en 1940. Esa no es la propuesta. El constitucionalismo de transición requiere flexibilidad. La autoridad gobernante provisional adoptaría la Constitución de 1940 como fundamento constitucional legítimo de la transición, al tiempo que suspendería de inmediato la mayoría de sus disposiciones. Durante el período de transición, que idealmente duraría varios años, el país se gobernaría mediante decretos democráticos de emergencia diseñados para estabilizar las instituciones, restablecer los derechos, aplicar la justicia transicional y preparar las elecciones.

Las protecciones de los derechos fundamentales contenidas en el Título IV del texto de 1940 proporcionarían un ancla constitucional inmediata. Estas disposiciones incluyen la igualdad ante la ley, la protección contra la discriminación, el hábeas corpus, las garantías del debido proceso, la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de reunión, la libertad de religión, la protección de la propiedad privada y el derecho de los ciudadanos a resistirse a la tiranía. Estos principios siguen siendo fundamentales para cualquier orden democrático.

Otras secciones de la Constitución de 1940 también contienen valiosos mecanismos institucionales que merecen ser preservados. El Título V ofrece importantes protecciones para la familia, la educación y la cultura. Los Títulos XV y XVI establecen una autonomía municipal y provincial significativa, limitando la centralización excesiva. El Título XIV reconoce la importancia de la independencia judicial y el control de constitucionalidad. El Título XVII incluye significativos mecanismos de supervisión financiera a través del Tribunal de Cuentas, una poderosa institución anticorrupción capaz de supervisar las finanzas públicas.

Tras unas elecciones libres, justas y competitivas, un parlamento elegido democráticamente podría convocar una asamblea constituyente encargada de modernizar el texto constitucional. El documento resultante incorporaría los estándares democráticos contemporáneos, las realidades económicas y las garantías institucionales. A continuación, se sometería al pueblo cubano mediante un referéndum nacional. El propósito de preservar la Constitución de 1940 durante la transición no es, por tanto, la nostalgia; es la continuidad, la legitimidad y la reconciliación nacional.

Las alternativas plantean graves problemas. Una opción sería mantener y limitarse a reformar el actual texto constitucional castrocomunista. Esto sería un grave error. Ese documento surgió de un régimen totalitario y carece de legitimidad democrática. Reformarlo supondría el riesgo de preservar los fundamentos jurídicos del mismo sistema que la justicia transicional debe desmantelar.

La segunda opción sería crear una constitución completamente nueva partiendo de cero. Aunque esto pueda parecer neutral, repetiría uno de los errores centrales del castrismo: separar a Cuba de su desarrollo histórico. Una nueva Constitución sin continuidad histórica sugeriría que la Cuba democrática no tiene raíces, ni herencia, ni memoria institucional. Eso se haría eco de la afirmación revolucionaria de que la nación comenzó de nuevo en 1959.

Cuba no es una huérfana democrática. Poseía una república imperfecta pero funcional que fue interrumpida violentamente, no agotada naturalmente ni desacreditada históricamente. Sus tradiciones constitucionales, instituciones cívicas, cultura política e identidad nacional existían antes de la ruptura revolucionaria y sobrevivieron a pesar de décadas de transformación ideológica impuesta desde arriba. El proyecto democrático tras el castrocomunismo no debería inventar una nación; debería restaurar y renovar una. La transición democrática cubana debería reconocer que la futura legitimidad de Cuba dependerá no solo de la construcción de nuevas instituciones, sino también de la reconexión de esas instituciones con la memoria histórica del pueblo cubano. Esto incluye abrazar los ideales constitucionales que precedieron a la tiranía comunista. Una Cuba libre debe recuperar la idea de que la democracia no es una importación, sino una herencia nacional.

Merecen consideración algunas objeciones a la Constitución de 1940. Algunos la describen erróneamente como una constitución socialista. Esto refleja una confusión entre el socialismo y la socialdemocracia o las tradiciones democristianas. La asamblea constituyente de 1939 incluyó a comunistas, pero estos representaban solo una minoría. El documento fue moldeado principalmente por las tradiciones políticas mayoritarias de Cuba: liberales, conservadores, socialdemócratas y otras fuerzas democráticas. Sus disposiciones sociales reflejaban las tendencias constitucionales del siglo XX, no la ideología comunista.

Otros argumentan que la Constitución está desfasada. Sin embargo, la antigüedad por sí sola no determina el valor constitucional. Muchas democracias exitosas siguen basándose en textos constitucionales históricos porque la legitimidad a menudo proviene tanto de la continuidad como de la redacción contemporánea. La crítica más contundente es que la Constitución de 1940 es excesivamente detallada e intenta regular ámbitos que las constituciones modernas suelen dejar en manos de la legislación. Esta crítica tiene su fundamento. Es precisamente por eso por lo que la modernización es necesaria. El objetivo no es preservar todos los artículos, sino preservar el linaje constitucional.

La cuestión más importante no es si Cuba debería volver mecánicamente a 1940. La cuestión es si una Cuba libre debería reconectarse con su propio legado constitucional. La respuesta debería ser sí. La Constitución de 1940 ofrece algo esencial tras décadas de dictadura comunista cleptocrática: legitimidad, continuidad histórica y sanación. Al adaptar este documento histórico a las realidades democráticas modernas y someterlo a la aprobación popular, Cuba puede iniciar la reconstrucción no como una nación en busca de una identidad, sino como una nación que la recupera.

Conclusión

Restaurar y modernizar la Constitución de 1940 permitiría a Cuba recuperar su legado democrático y construir una transición basada en legitimidad, memoria y reconciliación nacional.

Autor

Científico político, autor, conferencista y comentarista en medios, Julio M. Shiling es director de Patria de Martí y The CubanAmerican Voice, dos plataformas líderes dedicadas a la defensa de la democracia, los derechos humanos y la libertad en Cuba y el hemisferio occidental. Invitado frecuente en televisión, radio, podcasts y medios internacionales, es ampliamente reconocido por su análisis sobre autoritarismo, transiciones democráticas y guerra ideológica. Es autor de catorce libros, incluido el aclamado Dictatorships and Their Paradigms: Why Some Dictatorships Fall and Others Do Not, actualmente en su tercera edición, una obra fundamental en los estudios comparativos sobre el autoritarismo. Posee una maestría en Ciencia Política por la Florida International University (FIU), es miembro de la American Political Science Association y del PEN Club of Cuban Writers in Exile, y ha sido reconocido por sus contribuciones a la promoción de los derechos humanos y una cultura de libertad.

Publicado originalmente en el Instituto de Inteligencia Estratégica de Miami, un grupo de expertos no partidista especializado en investigación de políticas, inteligencia estratégica y consultoría. Las opiniones son del autor y no reflejan necesariamente la posición del Instituto. Más información del Miami Strategic Intelligence Institute en www.miastrategicintel.com