La DEA y el Gobierno de Colombia consolidan alianza tras la captura del cabecilla del Tren de Aragua

El administrador de la Administración de Control de Drogas (DEA), Terrance C. Cole, habla durante una conferencia de prensa tras la sentencia de Ismael "El Mayo" Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, frente al Tribunal Federal de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York, el 20 de julio de 2026

La captura en Bogotá de Luis Saúl Pérez Nieto, alias Nairobi, máximo articulador del Tren de Aragua en Perú y ficha clave de alias Niño Guerrero, se convirtió en el hito más reciente del trabajo articulado entre la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos ( DEA) y la Fuerza Pública de Colombia.

El operativo, ejecutado en la localidad de Fontibón, fue calificado por las agencias norteamericanas como un golpe directo a la cúpula de esta estructura criminal, requerida por la justicia estadounidense por cargos de narcotráfico, tráfico de armas y extorsión transnacional, reseña Revista Semana.

Tras el anuncio realizado por el presidente Abelardo De La Espriella, el director global de la DEA, Terrance Cole, envió un mensaje de respaldo al Gobierno colombiano, subrayando el valor de la cooperación bilateral para neutralizar a una organización catalogada formalmente como grupo terrorista transnacional.

Cole enfatizó que el arresto demuestra la efectividad de las "alianzas decididas" entre Washington y Bogotá para combatir redes que afectan la seguridad del hemisferio occidental.

“Congratulations to President Abelardo De La Espriella and the Colombian National Police on the capture of Luis Páez Nieto, a senior Tren de Aragua leader." - #DEA Administrator Terry Cole @ABDELAESPRIELLA @PoliciaColombia @TheJusticeDept @WhiteHouse pic.twitter.com/0ZLQo30I7O — DEA HQ (@DEAHQ) August 27, 2026

Coordinación militar y alianzas de seguridad regional

El respaldo de las agencias de inteligencia estadounidenses a los operativos de la Policía Nacional de Colombia coincide con el fortalecimiento de la agenda binacional en materia de defensa:

Iniciativas contra el crimen organizado: Colombia oficializó su integración a la Coalición de las Américas Contra los Cárteles (A3C), plataforma promovida por Washington para frenar las rutas del narcotráfico y la criminalidad transnacional en rutas marítimas y terrestres.

Encuentros de alto nivel en territorio nacional: en el marco de estas acciones, el ministro de Defensa, Jorge Mora, sostuvo reuniones en Tumaco con el comandante del Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM), general Francis L. Donovan, para coordinar las operaciones conjuntas en corredores estratégicos del Pacífico.

Consenso internacional sobre la amenaza: países de la región como Perú, Ecuador y Argentina mantienen la calificación del Tren de Aragua como grupo terrorista, facilitando el intercambio de información de inteligencia entre agencias judiciales y policiales.

La captura de alias Nairobi ratifica la vigencia del intercambio de inteligencia y el trabajo operativo entre las autoridades colombianas y las agencias de seguridad de Estados Unidos para enfrentar las estructuras delictivas transnacionales.