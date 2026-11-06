Piloto argentino de Miami señalado como intermediario en pago por vuelo de fuga de Bolsonaro, según fuente

BRASILIA.- Un piloto y empresario argentino, radicado en Miami, intermedió en el pago por el vuelo en el que el excandidato derechista Flávio Bolsonaro huyó de Brasil, aseguró una fuente involucrada en la operación a AFP.

Luego de perder las elecciones contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Bolsonaro salió el 28 de octubre a Estados Unidos en un jet privado desde Argentina, después de que la policía brasileña le cancelara los pasaportes en relación con un caso por lavado.

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Con su esposa y sus dos hijas, el senador Bolsonaro voló la madrugada de ese día desde la ciudad argentina de Puerto Iguazú en un avión de la empresa argentina Baires Fly, que hizo una escala en Guayaquil, Ecuador.

El empresario argentino Luis Grande, dueño de Baires Fly, dijo la semana pasada a AFP que fue contratado por "un 'broker' (intermediario)" que "vende vuelos y vive en Estados Unidos".

Grande afirmó que recibió un pago de $150.000 en una cuenta bancaria argentina, desde una cuenta estadounidense de una sociedad del "broker", pero se negó a identificarlo y dijo desconocer al contratante.

Una fuente involucrada en la operación dijo, bajo anonimato, que el intermediario es el piloto y empresario argentino Fernando Martín Boye, radicado desde hace más de una década en Miami, donde aterrizó Bolsonaro. Boye es titular de al menos dos sociedades de negocios en el estado de Florida, Emerald Aviation y Huracan USA, según registros públicos.

De acuerdo con dos fuentes independientes del sector aeronáutico, Boye y Grande son amigos y ya hicieron otros negocios juntos en el pasado. AFP contactó con Boye, pero no obtuvo respuesta.

Tensiones con EEUU y Argentina

La fuga repleta de incógnitas agrava las tensiones de Brasilia con los gobiernos de Donald Trump y Javier Milei.

Lula denunció intentos de interferencia electoral de Estados Unidos en favor de Bolsonaro, cuyo padre, el expresidente Jair Bolsonaro, es aliado de Trump. Flávio Bolsonaro no reconoció su derrota electoral y se autoproclamó verdadero "líder" de Brasil al llegar a Estados Unidos

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró que Estados Unidos no se involucró "directamente" en el vuelo que despegó desde el país del ultraliberal Milei, aliado de Trump y Bolsonaro.

La fiscal argentina Paloma Ochoa pidió este jueves abrir una investigación para saber si el gobierno argentino utilizó recursos públicos para facilitar el vuelo, dijo una fuente judicial a la AFP.

Flávio Bolsonaro aseguró a The New York Times que "ningún gobierno" ayudó en la gestión del vuelo y que se "llevará a la tumba" el secreto sobre su organización.

FUENTE: Con información de AFP