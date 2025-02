La gestión del turismo: Puerta de entrada al paraíso dominicano

MIAMI .- Con un clima tropical cálido todo el año, República Dominicana es un destino turístico reconocido por su impresionante diversidad natural, que incluye playas de arena blanca, montañas exuberantes y personas cálidas y acogedoras que no lo pensarán dos veces para entregarte su sonrisa y hospitalidad.

Cómo no resistirse a la risa contagiosa de los dominicanos, a sus refranes y frases locales, a la cadencia del merengue, y a esos platos que llevan en sus recetas la vibración del Caribe, como el mofongo, el sancocho o el mangú, cuyos nombres son música. Si usted come mucho es un buquí, probablemente le guste el concón, ese arroz que queda al final pegado a la cazuela, y disfrute un chin (poquito) de una mamajuana (bebida alcohólica) hecha con esmero e ideal para disfrutarla bajo una platanera en un conuco (parcela de tierra). Si un dominicano le invita a un can, acepte, pues se trata de una fiesta, un buen rato en el que podrá sentirse medalaganariamente (relajado, en confianza, como a usted le dé la gana).