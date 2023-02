La icónica frase de Fidel Castro: "No pagar, eso es lo que queremos"

“Busco un diccionario de sinónimos, a ver qué palabra existe para resolver este problema terminológico, y dice: Cancelar: sinónimos: liquidar —depende en qué sentido queremos liquidar la deuda—; cumplir —no queremos—; derogar —sí queremos—; anular —sí queremos—; abolir —sí queremos—; enjugar —quitarnos las lágrimas de la deuda sí queremos—; archivar —sí queremos—; borrar de la memoria —¡muchísimo!, queremos borrarla de la memoria”, dijo Castro.

En su intervención, que aparece publicada de manera íntegra en el sitio oficialista de la dictadura dedicado a sus discursos, dice también: “De modo que tenemos bastantes sinónimos, hay unos cuantos buenos; pero a mí me gusta abolir, porque me recuerda la esclavitud y la abolición de la esclavitud, que ya históricamente se hizo; hay que hacer con la deuda como se hizo con la esclavitud, ya que nos esclaviza, abolirla”.

https://twitter.com/MarkitoShango/status/1620253640987639811 Los comunistas dirán que es un video es fake, pero no; Imagina usted que le preste dinero a alguien y cuando le quieras cobrar se burle de ti de esta forma. Así es como se burlaban de los acreedores.



A la dictadura cubana no se le presta dinero. pic.twitter.com/9K2j8LBjYW — Markito Shango (@MarkitoShango) January 31, 2023

Por si fuera poco, con total desfachatez agrega: “Borrar de la memoria es un excelente sinónimo de lo que queremos decir; archivar, excelente también. Así que pueden escoger los que más les gusten; y si ninguno les gusta, hay también otra frase muy clara e inteligible, que es: no pagar. Eso es lo que queremos”.

En otro momento de su discurso, que no aparece en el video compartido por Markito Shango, pero que se puede leer en el mencionado sitio, Castro declaró que “no solo se podía lograr borrar la deuda”, sino que también se podía “cambiar hasta las reglas de las Naciones Unidas, si nos atenemos a la fuerza que tienen todos los países implicados en esta demanda”.

Tras trascender el video, los cubanos no han tardado en reaccionar, especialmente cuando por estos días el régimen cubano es juzgado en Londres por el impago de una deuda de 72 millones de euros a la firma de inversores CRF-I Ltd.

“Estos videos tienen que ser super virales en las redes sociales, en las cortes de Londres para que vean la naturaleza del castro-comunismo. Hay que hacerlo super viral en Londres y poner una pantalla si es posible frente a los tribunales, para trasmitir lo que no hace la asquerosa prensa oficialista, y para que los jueces vean la altanería de este mal nacido”, dijo el usuario Jevy Cubano.

Por su parte, el economista Fernando Bello Rojas apuntó: “Pedir prestado con la intención clara de no pagar, es una estafa, pero el señor Castro no solo era deshonesto, lo presumía. Pero no es lo único que roba, también roba: libertades, derechos e ilusiones”.

“De ahí aprendieron”, “Si la jueza de Londres pudiera ver esto”; “Sinvergüenzas mala paga”; “Es decir, nos endeudamos y no pagamos. Propio de los delincuentes”, “Hoy sus herederos siguen el mismo ejemplo”; son solo algunos de las decenas de comentarios que ha suscitado el video.

Así se PAGAN las DEUDAS, según Fidel CASTRO

FUENTE: CubaNet