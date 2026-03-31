Wall Street abre al alza y apuesta a una desescalada en Medio Oriente

Wall Street abrió al alza el martes, intentando un nuevo repunte impulsado por la esperanza de que cesen las hostilidades en Oriente Medio, a pesar de la falta de señales claras.
Al inicio de la sesión, el Dow Jones subió un 1,12%, el Nasdaq un 1,43% y el índice ampliado S&P 500 un 1,19%
Wall Street abrió al alza el martes, intentando un nuevo repunte impulsado por la esperanza de que cesen las hostilidades en Oriente Medio, a pesar de la falta de señales claras.
Al inicio de la sesión, el Dow Jones subió un 1,12%, el Nasdaq un 1,43% y el índice ampliado S&P 500 un 1,19%.
La Bolsa de Nueva York cerró el lunes con cautela por temores a una nueva escalada en Oriente Medio.
Tras abrir al alza, el índice Nasdaq finalmente perdió un 0,73%, y el índice S&P 500, más amplio, cayó un 0,39%.
El Dow Jones Industrial Average subió ligeramente un 0,11%.
"Comenzamos el día con bastante optimismo", porque el presidente Donald Trump "hizo comentarios que podían interpretarse positivamente", declaró a la AFP Sam Stovall, de CFRA.
"Pero Wall Street ahora sabe que no se puede tomar todo al pie de la letra", continuó.
FUENTE: Con información con AFP.