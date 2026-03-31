Wall Street abre al alza y apuesta a una desescalada en Medio Oriente

Imagen del piso de remate en la Bolsa de Nueva York.

Wall Street abrió al alza el martes, intentando un nuevo repunte impulsado por la esperanza de que cesen las hostilidades en Oriente Medio, a pesar de la falta de señales claras.

Al inicio de la sesión, el Dow Jones subió un 1,12%, el Nasdaq un 1,43% y el índice ampliado S&P 500 un 1,19%.

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La Bolsa de Nueva York cerró el lunes con cautela por temores a una nueva escalada en Oriente Medio.

Tras abrir al alza, el índice Nasdaq finalmente perdió un 0,73%, y el índice S&P 500, más amplio, cayó un 0,39%.

El Dow Jones Industrial Average subió ligeramente un 0,11%.

"Comenzamos el día con bastante optimismo", porque el presidente Donald Trump "hizo comentarios que podían interpretarse positivamente", declaró a la AFP Sam Stovall, de CFRA.

"Pero Wall Street ahora sabe que no se puede tomar todo al pie de la letra", continuó.

FUENTE: Con información con AFP.