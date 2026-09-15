martes 15  de  septiembre 2026
CRISIS

La inflación en Cuba se acelera y supera el 25 % interanual en agosto

El costo de alimentos, transporte y servicios mantiene una tendencia ascendente mientras la economía enfrenta escasez, apagones y falta de combustible

En Cuba la inflación sigue afectando el bolsillos de los ciudadanos de la isla.

En Cuba la inflación sigue afectando el bolsillos de los ciudadanos de la isla.

Cubanet
Por Alejandro Sardi

LA HABANA — La inflación interanual en el mercado formal de Cuba alcanzó 25,19 % en agosto, mientras que la variación mensual fue de 4,92 %, de acuerdo con los datos publicados por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

El nuevo registro mantiene la tendencia alcista de los precios en la isla, en medio de una prolongada crisis económica caracterizada por la escasez de productos, dificultades para acceder a combustible, problemas en los servicios básicos y una pérdida sostenida del poder adquisitivo.

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Las cifras oficiales corresponden al mercado formal y no incluyen necesariamente el comportamiento de los precios en el amplio mercado informal cubano, donde los consumidores también enfrentan dificultades para acceder a determinados bienes y servicios.

Alimentos, bebidas y transporte concentran las mayores alzas

Por categorías, los mayores incrementos interanuales se registraron en bebidas alcohólicas y tabaco, con 37,18 %, seguidos por alimentos y bebidas no alcohólicas, que aumentaron 36,01 %.

Restaurantes y hoteles registraron una subida de 35,74 %, mientras que el transporte alcanzó un incremento de 25,03 %. Estos aumentos se producen en un contexto marcado por las dificultades para garantizar el suministro de combustible y por las limitaciones que afectan al transporte dentro de la isla.

Los muebles y artículos para el hogar también experimentaron un aumento significativo y llegaron a 20,03 %, más de tres puntos porcentuales por encima del registro de julio.

Otros incrementos interanuales correspondieron a los servicios de vivienda, con 20,99 %; bienes y servicios diversos, con 19,12 %; educación, con 19,57 %; y prendas de vestir y calzado, con 12,27 %.

En los registros de la ONEI, salud presentó el menor aumento interanual, con 0,44 %, mientras que comunicaciones registró una variación de 0,70 %.

Crisis energética agrava las dificultades

El aumento de los precios ocurre mientras Cuba atraviesa una severa crisis energética que ha afectado la generación eléctrica, el transporte y distintas actividades económicas.

A las dificultades internas se suman las medidas adoptadas por Estados Unidos contra el régimen cubano y las restricciones que afectan el acceso de la isla a combustible y financiamiento. En mayo, Washington anunció nuevas sanciones dirigidas contra sectores vinculados a la economía cubana.

El régimen cubano atribuye buena parte de las dificultades económicas al embargo estadounidense, mientras que economistas y organismos internacionales también han señalado problemas estructurales internos, entre ellos las limitaciones productivas, la falta de divisas y las dificultades para importar bienes esenciales.

La crisis se refleja, además, en los prolongados apagones, las dificultades del transporte público y el deterioro de servicios básicos, en un escenario de creciente presión sobre las familias cubanas.

CEPAL prevé una fuerte contracción de la economía

La evolución de los precios coincide con un nuevo deterioro de la actividad económica. Las estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) apuntan a una contracción de 10,3 % del Producto Interno Bruto (PIB) de Cuba durante este año.

El organismo regional proyecta así una de las mayores caídas económicas de América Latina y el Caribe, después de varios años de retroceso de la economía cubana.

La combinación de inflación, escasez, crisis energética y contracción económica mantiene a la isla bajo una fuerte presión, mientras los hogares enfrentan mayores dificultades para cubrir necesidades básicas y el régimen busca contener el deterioro de las condiciones económicas.

FUENTE: Con información de EFE/Redes Sociales

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