El nuevo Gobierno de Bolivia, que preside Rodrigo Paz, asumió un país profundamente herido en su economía, en sus reservas, y sin dólares

LA PAZ.- El Gobierno de Bolivia confirmó este martes que nombrará a un embajador en Estados Unidos con el objetivo de "restablecer plenamente" las relaciones bilaterales, suspendidas desde hace 18 años.

El anuncio se produce después de que la Administración de Donald Trump designara a su representante diplomática ante La Paz, una nominación que deberá recibir el aval del Senado boliviano.

El portavoz del presidente Rodrigo Paz, José Luis Gálvez, declaró en rueda de prensa que, en consonancia con el reciente anuncio de Washington, "también Bolivia hará lo correspondiente de presentar sus representantes diplomáticos, porque la decisión es restablecer plenamente las relaciones con el país norteamericano".

Washington propone a su representante diplomática

Las declaraciones de Gálvez se produjeron un día después de que la Casa Blanca propusiera a Kara Frederick —exanalista antiterrorista del Departamento de Defensa, entre otros cargos— como "embajadora extraordinaria y plenipotenciaria" de Estados Unidos en Bolivia. La Administración Trump notificó la nominación al Senado estadounidense, que deberá pronunciarse sobre su aprobación.

Acercamiento tras años de distanciamiento

El nombramiento de embajadores forma parte de la voluntad expresada por Paz y Trump de restablecer los vínculos diplomáticos entre La Paz y Washington, tras la toma de posesión del mandatario boliviano en noviembre de 2025.

Las relaciones entre ambos países permanecen suspendidas desde 2008, cuando el entonces presidente boliviano, Evo Morales, expulsó al embajador estadounidense Philip Goldberg, en medio de acusaciones de injerencia política.

Frederick, quien se desempeña desde enero de 2025 como asesora de Trump, fue directora del Centro de Políticas Tecnológicas de la Fundación Heritage, un centro de estudios conservador con sede en Washington que promueve los valores tradicionales y la libertad de empresa.

FUENTE: Con información de Europa Press