Fotografía difundida por la Fiscalía General de Paraguay que muestra el operativo de registro en la residencia presidencial Mburuvicha Róga, como parte de una serie de allanamientos en el marco de la investigación por un esquema de fraude millonario que involucra a Ueno Bank, en Asunción, el 12 de noviembre de 2026.

ASUNCIÓN.- El fiscal general de Paraguay , Emiliano Rolón, presentó su renuncia al cargo este martes, en medio de fuertes críticas a su supuesta inacción en el escándalo del banco Ueno, en el cual se vio implicado el entonces presidente Santiago Peña y que obligó a su destitución y detención, el 5 de noviembre.

Rolón, que asumió el cargo en marzo de 2023, presentó su dimisión por escrito al actual presidente del país, Pedro Alliana, en el que apunta el "marco del juicio político procedimentalmente instalado en la Cámara de Diputados".

El nuevo gobierno designó como sustituta de Rolón a la fiscal Alba Rocío Cantero, quien asume las funciones de forma interina en un nombramiento realizado antes de que el propio presidente Alliana o su Ejecutivo se pronunciaran sobre la renuncia del fiscal, se informó.

Fiscal general a juicio político

La salida del exalto funcionario judicial es otra más de miembros de la gestión de Peña que ocurre a 15 días de haber sido puesto al descubierto el escándalo bancario que develó una red de complicidades.

Además se produce después de que un grupo de 34 diputados del total de 80 de la cámara baja del Parlamento, presentaron un "proyecto de resolución que formula acusación de juicio político" contra Rolón.

Según el proyecto, Rolón habría incurrido en el "mal desempeño de sus funciones y la presunta comisión de delitos en el ejercicio del cargo", por lo que se abre la posibilidad de que sea objeto de un juicio político.

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, anunció que desde su Partido Colorado —al que hasta ahora pertenecía Peña— van a "acompañar el juicio político al fiscal general".

FUENTE: Con información de Europa Press,