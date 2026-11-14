Trump frente al Congreso: la batalla por su agenda y la alianza con Israel

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, durante una comparecencia ante la prensa en el Capitolio.

Donald Trump y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, durante un encuentro en la Casa Blanca. Fotografía de archivo.

El presidente Donald Trump durante una intervención ante el Congreso de Estados Unidos.

MIAMI.- “Los demócratas pueden hacer una cosa muy bella o autodestruirse internamente como partido”, así lo sentencia el teniente coronel retirado del Ejército de EEUU, y analista político Octavio Pérez, al evaluar las consecuencias que podría tener para el país que el partido de oposición al poder ejecutivo haya ganado por mayoría ambas Cámaras del Congreso en las elecciones de medio mandato efectuadas el 3 de noviembre.

Estos comicios dejaron al presidente Donald Trump ante un Congreso cuyo control será asumido el 3 de enero de 2027. La seguridad fronteriza y la cooperación estratégica con Israel serán dos de los frentes en los que la Casa Blanca deberá centrar la defensa sus políticas y por las cuales se verá obligado a negociar.

Para examinar ese escenario, DIARIO LAS AMÉRICAS realizó una investigación basada en entrevistas con cuatro analistas y en la revisión de antecedentes legislativos. El trabajo evalúa las presiones sobre la agenda republicana, la postura que puede adoptar el nuevo liderazgo demócrata y los efectos sociales del avance de sectores críticos de Israel.

Octavio Pérez, analista político. CORTESÍA DEL ENTREVISTADO

La agenda republicana

Pérez toma como referencia la cooperación que existió entre el Congreso de mayoría republicana con el presidente demócrata Bill Clinton, que permitió aprobar la reforma de la asistencia social de 1996. En entrevista con este rotativo, Pérez recordó que aquel Legislativo “le entregó a Bill Clinton varias legislaciones que ayudaron a este país y eso fue e ejemplo de bipartidismo”.

Su advertencia se concentra en los intentos de revertir las políticas fronterizas y migratorias. Si la oposición se dedica a enfrentarlas, anticipa un costo electoral:

“Ahora, si quieren irse a la guerra en contra del Presidente y tratar de cambiar todo lo que ha hecho en estos dos años, le van a pasar la cuenta”, declara.

El militar retirado considera que “el Partido Demócrata ha elegido gente muy radical en posiciones clave, un senador y varios otros representantes a nivel nacional”.

Luis Fleischman, profesor de Sociología de Palm Beach State College y analista de asuntos internacionales, atribuye a la conducción del partido la responsabilidad de definir el rumbo:

“Yo creo que eso va a depender del liderazgo del Partido Demócrata, si esto va a ir en una dirección más en sentido de los demócratas socialistas o si va a haber más una posición hacia el centro”.

“Si los demócratas optan por confrontar a Trump, el partido se va a volver más extremista”, pronostica. Vincula su advertencia con la necesidad de reducir la polarización y con la continuidad del apoyo a Israel.

Su alternativa es recuperar la cultura del compromiso:

“Si los demócratas tratan de devolver la cultura que existía antes de llegar a un término medio, de llegar a un compromiso, yo creo que ahí sí prevalecerían los centristas y eso sería muy importante para EEUU mismo, que es una sociedad en este momento altamente polarizada”.

La fiscalización es una atribución del poder Legislativo. Pérez y Fleischman centran sus advertencias en el riesgo de utilizarla como estrategia de bloqueo a la administración republicana.

Hakeem Jeffries y Chuck Schumer adelantaron sus prioridades en una declaración conjunta difundida el 9 de noviembre: reducir el costo de vida, ampliar el acceso a la atención médica, detener la guerra con Irán e investigar la corrupción que atribuyen al Gobierno. Un día antes, el líder demócrata de la Cámara había pedido públicamente la salida de Pete Hegseth, al frente del Pentágono.

El presidente, a su vez, conservará el veto. Superarlo requiere dos tercios de los votos emitidos, con cuórum, en cada cámara: si votaran los 100 senadores, serían necesarios 67 apoyos. Los 60 votos habitualmente citados corresponden a la regla general para cerrar el debate legislativo. Esa diferencia obliga a distinguir entre impulsar proyectos e imponer su aprobación frente a la objeción presidencial.

En el Senado, la bancada dispondrá de otra herramienta de presión mediante las confirmaciones. Trump conservará la facultad de proponer secretarios, embajadores y jueces federales, pero necesitará reunir apoyos para aprobarlos. La mayoría adversaria podrá exigir explicaciones sobre sus antecedentes y compromisos, además de rechazar candidatos.

Las decisiones de inmigración y seguridad tampoco se revierten automáticamente por un cambio de mayoría. Los legisladores pueden modificar las leyes y negociar las partidas que financian su ejecución, dentro del procedimiento que requiere la intervención presidencial. En las comisiones tendrán espacio para reclamar información, convocar funcionarios y examinar cómo se aplican las medidas. La capacidad para controlar al Gobierno será considerable; la de reemplazar sus políticas dependerá de acuerdos concretos.

Ricardo Israel, politólogo chileno. CORTESÍA DEL ENTREVISTADO

El giro ideológico y la mirada hacia 2028

El politólogo chileno Ricardo Israel interpreta los comicios como parte de una transformación de la oposición que comenzó años antes. Su diagnóstico vincula el avance de sectores socialistas con las redes que participaron en la campaña de Bernie Sanders de 2016.

“Hay una transformación profunda y eso no es raro. Los partidos cambian cada 30 o 40 años en todas partes del mundo”, sostiene.

Al referirse a quienes respaldaron a Sanders, explica:

“Pero quienes lo apoyaban, esos muchos cientos de voluntarios, entre los cuales varios ahora fueron electos, siguieron dentro del Partido Demócrata, y hoy día están recogiendo los frutos”.

Los Socialistas Democráticos de América, conocidos por sus siglas en inglés DSA, se definen como una organización política y activista, no como un partido. Esa distinción permite entender cómo una corriente con identidad propia puede trabajar dentro de candidaturas demócratas. Compartir una boleta electoral no convierte sus propuestas en el programa de toda la agrupación.

El entrevistado contrapone esa disputa con la consolidación del liderazgo republicano:

“Llegó una figura desde afuera, como era Donald Trump, a encabezar un sector de los republicanos que era el MAGA. Y ese terminó dominando sobre todo el partido”.

A continuación observa: “Y ese tipo de definición falta en los demócratas”. Considera que las próximas primarias y la discusión sobre la continuidad de Schumer permitirán medir la fuerza de sus distintas corrientes.

Su pronóstico para las presidenciales de 2028 es severo:

“Y lo peor viene el año 2028 para Israel, donde seguramente quien sea el candidato demócrata va a ser hostil o francamente contrario a Israel. Y eso está bastante claro con lo que está ocurriendo dentro del partido”.

También recurre al antecedente del Partido Laborista británico para advertir sobre las consecuencias de tolerar el antisemitismo dentro de una organización política. En 2020, el organismo británico de igualdad y derechos humanos determinó que el laborismo había incurrido en actos ilegales de acoso y discriminación. En 2023 cerró su supervisión tras confirmar el cumplimiento del plan correctivo.

El paralelo que propone el analista se refiere a la responsabilidad de la dirigencia ante conductas discriminatorias. La respuesta frente a incidentes de esa naturaleza requiere un examen distinto del debate sobre la ayuda militar o las decisiones del Gobierno israelí.

Joseph Hage, analista especializado en Oriente Medio y terrorismo, distingue dos corrientes dentro de la bancada adversaria:

“Adentro del partido demócrata hay dos alas también, los demócratas conservadores que son una mayoría, pero producen menos ruido que la minoría radical que quiere cambios estructurales en todos los aspectos de nuestra sociedad”.

El especialista prevé que Sanders y el senador electo por Michigan, Abdul El-Sayed, impulsen restricciones a las ventas de armas. Su cálculo es que no conseguirán los apoyos necesarios para romper la cooperación:

“Según lo indican los números y las declaraciones de los nuevos electos representantes, adentro del partido demócrata no tienen suficientes votos para impedir ventas de armas a Israel o cambiar la relación de alianza firme entre los dos gobiernos”.

Espera que la defensa de ese vínculo reúna votos republicanos y de demócratas favorables a mantenerlo.

Pérez coincide en que la oposición no responderá de manera uniforme: “Todavía quedan demócratas de centro derecha y de centro que apoyan a Israel”, afirma.

Sobre un retiro completo de la ayuda militar, considera que “sería un suicidio político y estaríamos más tiempo en el Medio Oriente metido en guerras sin fin”.

Los antecedentes legislativos muestran una oposición a determinadas ventas más extensa que el pequeño grupo de representantes al que alude Hage. El 15 de abril, una moción para llevar al pleno una resolución de Sanders contra la venta de bulldozers a Israel reunió 40 votos y fue rechazada por 59. Otra, sobre bombas de mil libras, obtuvo 36 apoyos frente a 63 rechazos.

Las iniciativas buscaban impedir operaciones específicas. El respaldo que reunieron no equivale a una mayoría dispuesta a terminar la alianza. Esa diferencia será decisiva cuando la dirigencia negocie partidas militares y transferencias de equipos: deberá conciliar las demandas de quienes quieren condicionar esos recursos con las de quienes defienden mantenerlos.

Abdul El-Sayed durante un acto político en Michigan. JEFF KOWALSKY / AFP

Las propuestas que preocupan a los entrevistados

El-Sayed se convirtió en el primer musulmán elegido al Senado federal. Entre los nuevos representantes figuran Adam Hamawy, por Nueva Jersey, y Darializa Avila Chevalier, por Nueva York.

En un recuento preliminar del 5 de noviembre, el Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas, conocido por sus siglas en inglés CAIR, y CAIR Action contabilizaron 97 victorias de candidatos musulmanes en 21 estados, incluidas reelecciones. Las mismas entidades habían registrado 82 en los comicios intermedios de 2022. El total comprende puestos federales, estatales y locales, con 38 triunfos en legislaturas estatales.

La influencia en Washington depende de los escaños federales y de los acuerdos que sus ocupantes consigan formar. En el caso de El-Sayed, existe una propuesta concreta que permite evaluar el alcance del giro: su programa pide un embargo de armas a Israel y rechaza distinguir entre equipos ofensivos y defensivos. Se opone a la guerra con Irán y favorece la diplomacia para impedir que ese país obtenga armamento nuclear.

Fleischman incluye a Avila Chevalier entre las figuras que le generan preocupación por su orientación ideológica. Teme que la llegada de dirigentes poco dispuestos a negociar dificulte las respuestas pragmáticas del Legislativo: “Yo creo que cuando uno tiene ese nivel de ideología no entiende nada de pragmatismo”.

En su crítica menciona la participación de Avila Chevalier en una manifestación celebrada en Nueva York el 8 de octubre de 2023, un día después del ataque de Hamás. Imágenes publicadas de aquella protesta la sitúan junto a una persona que sostenía un cartel que equiparaba sionismo y genocidio. La entonces candidata defendió su asistencia como parte de su activismo por los derechos de los palestinos.

El cambio también ocurre en la opinión pública. Una encuesta de Pew Research Center, realizada del 23 al 29 de marzo de 2026 entre 3.507 adultos, encontró que el 60% tenía una visión desfavorable de Israel. La proporción alcanzaba el 80% entre demócratas e independientes inclinados hacia ese partido y el 57% entre republicanos y afines menores de 50 años.

El estudio mide percepciones; no establece qué motivó cada voto de noviembre. Sí muestra que el distanciamiento atraviesa diferencias partidistas y generacionales, además de religiosas. Atribuirlo únicamente a la elección de musulmanes dejaría fuera una parte sustancial del cambio que deberá administrar la dirigencia.

Las repercusiones dentro de EEUU

Ricardo Israel establece una distinción entre la fe y las corrientes políticas que, en su definición del islamismo, rechazan las libertades democráticas:

“Entonces la religión se pudo expresar en forma muy pacífica, como ocurre con la minoría afroamericana y otros grupos, o en forma que no acepta la democracia ni el liberalismo, que es el islamismo”.

Y añade: “Pero la religión por supuesto, no puede ni debe tener ningún tipo de limitación”.

La Constitución prohíbe exigir una prueba religiosa como condición para desempeñar un cargo federal. La participación de ciudadanos musulmanes se inscribe en ese derecho. Sus decisiones pueden someterse al mismo escrutinio que las de cualquier representante, con atención a sus programas y al uso de los recursos públicos.

Una restricción de armamento puede defenderse o cuestionarse por sus efectos humanitarios y estratégicos. Para valorar sus consecuencias hace falta conocer su alcance, las condiciones que propone y la capacidad de los aliados para responder a las amenazas.

Luis Fleischman, profesor de Sociología y analista de asuntos internacionales. CORTESÍA DEL ENTREVISTADO

Fleischman apela a su experiencia en el diálogo entre comunidades:

“Yo personalmente manejé el tema de relaciones judías musulmanas y realmente la mayoría de los musulmanes que yo conocí eran gente moderada, no eran gente que estaba aliada a ningún tipo de radicalismo”.

Al referirse a los nuevos funcionarios, precisa: “No es simplemente que musulmanes son elegidos en posiciones políticas, eso no es un problema per se, musulmanes individuales no es el problema”.

Su preocupación se concentra en las agendas que considera radicales y en sus consecuencias estratégicas. La defensa del aliado, argumenta, responde también a intereses de EEUU:

“Israel es realmente un aliado de verdad y está al frente de una de las más grandes amenazas a la paz mundial, que es el radicalismo islámico, es el jihadismo”.

Por su parte, Ricardo se detiene en el antisemitismo universitario: “Lo que ocurrió en las universidades norteamericanas fue particularmente grave”. Asimismo, describe el hostigamiento contra “profesores y alumnos judíos” y lo vincula con ataques motivados por su identidad.

En 2025, las oficinas federales de derechos civiles de Salud y Educación determinaron que la Universidad de Columbia, en la ciudad de Nueva York, había mostrado indiferencia deliberada ante el acoso a estudiantes judíos. La propia institución reconoció episodios de discriminación contra esa comunidad en su campus.

Esos episodios sitúan una responsabilidad concreta para las autoridades: proteger a las personas frente al hostigamiento y garantizar que el debate político no se convierta en discriminación.

Pérez incorpora una observación desde otra comunidad religiosa:

“Yo soy un diácono en la iglesia ortodoxa griega aquí en Miami, y estamos viendo gente llegar de Nueva York y de Chicago”.

Interpreta esas llegadas como una expresión de descontento con el costo de vida y con políticas de ciudades gobernadas por demócratas. Su testimonio se refiere a lo que observa en su entorno.

Para relacionar esos desplazamientos con resultados electorales harían falta datos sobre los cambios de residencia y el comportamiento del voto.

Los nuevos funcionarios deberán responder a ciudadanos de distintas creencias por sus decisiones sobre vivienda, servicios y seguridad, además de sus posiciones internacionales.

Ricardo Israel relata que usa kipá en espacios públicos estadounidenses y que ha encontrado acercamientos amistosos, sin haber sufrido incidentes por llevarla. Desde esa experiencia reclama mayor participación de su comunidad:

“Entonces Estados Unidos sigue siendo un país especial y por eso como judío me gustaría ver una actividad más grande de la comunidad judía”.

Donald Trump y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, durante un encuentro en la Casa Blanca. Fotografía de archivo. BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

La maniobra de Trump y los límites del bloqueo

El presidente también ha introducido cambios en la relación bilateral. El día de las elecciones anunció que la Casa Blanca dejaría de entregar an Israel unos 4.000 millones de dólares anuales al terminar 2026, aunque continuaría vendiéndole armas. Presentó la decisión como un acuerdo con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y argumentó que quitaría a sus adversarios un motivo de ataque político.

El anuncio no equivale a una suspensión ya ejecutada. El esquema bilateral vigente contempla 3.800 millones de dólares anuales hasta el año fiscal 2028: 3.300 millones en financiamiento militar y 500 millones para programas conjuntos de defensa antimisiles, sujetos a asignaciones del Congreso.

Son fondos vinculados a la defensa. Terminar ese financiamiento y prohibir ventas tienen efectos distintos: el Estado israelí puede adquirir equipos con recursos propios, sujetos a las reglas estadounidenses sobre exportaciones.

Hage interpreta la iniciativa como una forma de restar capacidad de presión a los críticos de la ayuda. Aun si desapareciera la asignación anual, quedarían decisiones sobre las condiciones de venta y el uso del material. El Legislativo conservaría herramientas para intervenir.

La legislación sobre exportación de armas permite al Congreso promover una resolución conjunta para desaprobar determinadas ventas. Si el presidente la veta, entran en juego las mayorías necesarias para superar esa objeción. Conseguir apoyos dentro del Partido Demócrata no garantiza por sí solo un bloqueo efectivo.

También existe un margen de presión antes de la votación final: las comisiones revisan las operaciones y pueden reclamar información sobre su destino y utilización. Las objeciones pueden influir en las condiciones o los plazos de una venta, aun sin reunir los votos para un embargo general.

Fleischman extiende su preocupación al campo republicano. El vicepresidente JD Vance atribuyó la derrota a la guerra con Irán y planteó revisar los vínculos de Washington con su aliado en Oriente Medio. El académico cuestiona esa lectura del voto y la interpreta como una señal de que atribuir responsabilidades al aliado ha ganado aceptación en sectores de ambos partidos.

“Culpar a Israel en este momento ya es algo común”, objeta. A su entender, el votante medio tenía otras prioridades. Su advertencia amplía el debate: la revisión del vínculo puede adquirir fuerza dentro del propio espacio político que hasta ahora lo defendía.

Trump reconoció tras los comicios que la guerra con Irán había influido en el resultado, aunque defendió su decisión de atacarlo. Fleischman insiste en la responsabilidad del Ejecutivo y rechaza trasladarla al primer ministro israelí: “La decisión fue de él”, dice sobre el presidente estadounidense.

El profesor defiende la cooperación a partir de su utilidad para EEUU y del papel internacional que espera de la nación. En su respuesta menciona “proteger el orden liberal” y “asegurar el flujo de petróleo” como intereses que deben formar parte de esa evaluación.

Joseph Hage, analista especializado en Medio Oriente. CORTESÍA DEL ENTREVISTADO

El alcance internacional

Hage teme que Irán aproveche las divisiones para mejorar su posición negociadora. También advierte inquietud entre Israel y los países árabes aliados ante la posibilidad de que el apoyo de Washington pierda continuidad. Vincula ese riesgo con una mayor capacidad de presión de Teherán sobre la seguridad regional y las rutas comerciales.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, interpretó públicamente el resultado como un rechazo de los votantes a la guerra.

El experto proyecta un escenario más grave si ese régimen obtiene armamento nuclear:

“Un Irán nuclear controlaría los estrechos de Ormuz y Bab-Elmandab y podría chantajear a la economía del mundo”.

Su advertencia se centra en el poder de coerción que podría otorgarle ese arsenal.

Ormuz conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán; Bab el-Mandeb comunica el mar Rojo con el golfo de Adén, junto a Yemen y la costa africana. Son rutas diferentes y esenciales para el comercio energético. La Administración de Información Energética de Estados Unidos advierte que una interrupción, incluso temporal, puede elevar los costos del transporte y los precios mundiales.

Las decisiones que se presenten como una reducción del gasto exterior deberán considerar esos posibles efectos sobre los combustibles y las mercancías que consume el país.

El profesor chileno coincide en el peligro de un repliegue. Cita la retirada de Irak durante el gobierno de Barack Obama como un antecedente que, en su interpretación, amplió el margen de influencia iraní. Su conclusión es que “una gran potencia como EEUU ha probado que no puede retirarse”.

La Presidencia conservará la iniciativa diplomática y el mando de las Fuerzas Armadas. La financiación de sus operaciones seguirá dependiendo de las partidas que apruebe el Congreso.

“Pueden aguantar el presupuesto de defensa, pueden hacer un sinnúmero de cosas”, observa Pérez al describir los instrumentos de control legislativo.

Para los republicanos, las próximas negociaciones pondrán a prueba la capacidad de sostener las políticas de seguridad de la administración y preservar la cooperación con un socio estratégico. La dirigencia demócrata deberá responder por las condiciones que imponga y por sus consecuencias para la población.

Hage anticipa dificultades para Trump, pero confía en que conservará un margen decisivo:

“A nivel de relaciones exteriores no es tan fácil hacer los cambios radicales porque el poder ejecutivo es el que maneja esta política”.