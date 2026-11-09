Maduro busca refugio en la religión en una cárcel de Nueva York, se interesa por el judaísmo, según el NYT

NUEVA YORK.- Nicolás Maduro , el depuesto dictador venezolano, estudia religión en la prisión de Nueva York donde lleva recluido desde su captura por parte de Estados Unidos en enero pasado y se interesa por el judaísmo, según informó este lunes el diario The New York Times (NYT).

El NYT, que cita fuentes anónimas conocedoras de sus circunstancias y experiencias en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, refiere que Maduro "dedica su abundante tiempo libre a estudiar textos religiosos y filosóficos" y se ha reunido con capellanes del penal, "incluyendo un cura y un rabino".

De acuerdo con el diario, el depuesto dictador chavista "pasa la mayor parte de su tiempo leyendo, incluyendo la Biblia y el Corán", en la unidad del MDC que alberga a otros reos de alto perfil, como el rapero Sean Combs, el antiguo ejecutivo de criptomonedas Sam Bankman-Fried y Luigi Mangione, acusado de asesinar a un alto ejecutivo de seguros de salud.

En el pasado, Nicolás Maduro mostró interés en la espiritualidad y aseguró que tiene ascendencia judía sefardí por parte de sus abuelos, quienes se convirtieron al catolicismo en Venezuela, pero "no había expresado interés en el judaísmo hasta su captura" por parte de EEUU, señalaron al medio fuentes cercanas.

Pérdida de peso

La información del NYT, además, hace referencia a la pérdida de peso de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, que está reclusa en la sección de mujeres del MDC pero está integrada en la población presidiaria general.

Detallan que Maduro "ha perdido mucho peso" y en los últimos meses se ha quejado de la "calidad de la comida", lo que parece haber influido en que luzca "notablemente más delgado".

Sobre Cilia Flores, el medio recoge documentos ya publicados en el archivo del caso, en los que su defensa señala que ha perdido más de 25 libras (unos 11 kilos) y dos dientes, que tiene recetada nitroglicerina para dolores en el pecho y que posiblemente sufrió un "infarto menor de corazón en julio".

Calendario judicial

La jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Analisa Torres, ordenó el 30 de octubre que la causa penal contra Maduro y Flores por narcoterrorismo mantenga las fechas, audiencias y plazos fijados por el anterior magistrado Alvin Hellerstein, quien falleció el 28 de octubre.

El juicio contra Maduro y Flores por conspiración para cometer narcoterrorismo, tráfico de cocaína a EEUU, posesión de armas destructivas y torturas está programado para el 14 de junio de 2027.

La próxima audiencia del caso se prevé para diciembre y está relacionada con las peticiones de la defensa de Maduro y Flores para desestimar la acusación al amparo de la inmunidad soberana

FUENTE: Con información de EFE