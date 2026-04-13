La "ruleta haitiana": República Dominicana ante un riesgo de desestabilización insular

Resumen ejecutivo: La crisis estructural de Haití ha dejado de ser un problema humanitario contenido. Hoy se comporta como un riesgo sistémico con implicaciones directas para la estabilidad de la República Dominicana y, por extensión, para el Caribe.

Durante más de tres décadas, una combinación de integración económica, gobernanza multilateral y expansión del crimen organizado transnacional ha terminado por colocar a la República Dominicana en una posición de contención frente al colapso haitiano. No es un diseño formal, pero en la práctica ha operado como tal.

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Ese arreglo empieza a mostrar sus límites. El vacío institucional en Haití persiste, las redes criminales se expanden y las presiones migratorias se vuelven más difíciles de ordenar. En ese contexto, la “ruleta haitiana” describe una dinámica de riesgo acumulativo que, sin intervención estructurada, puede desbordar la isla y proyectarse sobre el sistema hemisférico.

Introducción: cuando la fragilidad se convierte en sistema

Haití ha sido durante años el ejemplo recurrente de un Estado frágil. Sin embargo, la fase actual de su crisis no encaja del todo en esa categoría. Lo que se observa es algo más persistente, más difícil de revertir: una descomposición prolongada con efectos que ya no se quedan dentro de sus fronteras.

Informes recientes de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití señalan que amplias zonas de Puerto Príncipe permanecen bajo influencia de grupos armados, mientras el desplazamiento interno y la inseguridad alimentaria continúan aumentando. La Organización Internacional para las Migraciones, por su parte, documenta flujos migratorios cada vez más erráticos hacia países vecinos, en particular hacia la República Dominicana.

En ese punto, la relación entre ambos países deja de ser simplemente bilateral. Se convierte en una pieza dentro de un sistema más amplio, donde seguridad, migración y gobernabilidad empiezan a entrelazarse.

I. El trasfondo global: integración, promesa y desgaste

El fin de la Unión Soviética dio paso a una etapa marcada por la expansión de mercados, la interconexión de cadenas de suministro y el fortalecimiento de estructuras multilaterales impulsadas principalmente por Estados Unidos y Europa.

Instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial promovieron modelos de apertura que, en muchos casos, generaron crecimiento. Pero no todos los Estados partían del mismo punto. En contextos de debilidad institucional, esas dinámicas también introdujeron vulnerabilidades.

Autores como Zygmunt Bauman hablaron de una “modernidad líquida”, donde las estructuras tradicionales pierden solidez. Otros, como Parag Khanna, han descrito un mundo articulado más por redes que por fronteras.

El problema aparece cuando esa red conecta sistemas desiguales. En esos casos, la integración no siempre estabiliza; a veces expone.

II. El Caribe como espacio de presión estratégica

El Caribe ha recuperado peso en la ecuación estratégica de Estados Unidos. No por nostalgia geopolítica, sino por necesidad operativa.

Evaluaciones del Comando Sur de los Estados Unidos y documentos recientes de política de seguridad subrayan la importancia de la región en términos de rutas marítimas, flujos migratorios y presencia de actores ilícitos. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha señalado con claridad que el Caribe funciona como corredor para el tráfico de drogas, armas y personas.

En ese entorno, un Estado con capacidades limitadas no es solo un problema interno. Se convierte en un punto de entrada, en un espacio donde distintas dinámicas, legales e ilegales, comienzan a superponerse.

Haití, en su estado actual, encaja en esa descripción.

III. República Dominicana: contención sin diseño formal

La República Dominicana no firmó un acuerdo para convertirse en Estado amortiguador. Sin embargo, la acumulación de hechos la ha colocado en esa posición.

Presión migratoria sostenida, vínculos económicos asimétricos y expectativas internacionales han ido configurando un rol que, aunque no siempre reconocido, resulta difícil de eludir.

El Banco Interamericano de Desarrollo ha advertido sobre los desafíos que esto implica para la provisión de servicios, la gestión territorial y la estabilidad institucional. Iniciativas como Quisqueya Binacional intentaron ordenar parte de esa relación, pero su alcance ha sido limitado frente a la escala del problema.

En la práctica, la República Dominicana ha absorbido una parte significativa de las externalidades de la crisis haitiana. Lo ha hecho de forma gradual, sin un marco estratégico plenamente definido.

IV. La “ruleta haitiana”: cuando el riesgo deja de ser abstracto

La idea de la “ruleta haitiana” no apunta a un desenlace inevitable. Describe, más bien, una trayectoria posible.

Sus componentes son visibles:

un Estado haitiano sin capacidad de control efectivo

expansión sostenida de grupos armados

flujos migratorios difíciles de regular

redes criminales que aprovechan vacíos institucionales

tensiones sociales crecientes en territorio dominicano

El Grupo Internacional de Crisis ha señalado que Haití se encuentra en un punto donde la ausencia de intervención efectiva puede derivar en un colapso aún más profundo.

En ese escenario, los riesgos no se presentan de forma aislada. Se acumulan, se refuerzan entre sí y eventualmente encuentran un punto de ruptura.

No necesariamente en forma de conflicto abierto, pero sí en expresiones de desestabilización que pueden escalar con rapidez.

V. Ventana de oportunidad: estrecha, pero real

Los cambios recientes en el enfoque de seguridad hemisférica de Estados Unidos sugieren un mayor énfasis en el control migratorio, la estabilidad regional y la protección de su entorno inmediato.

Eso abre una ventana. No es una solución.

La experiencia en Haití demuestra que las intervenciones externas, por sí solas, no han logrado resultados sostenibles. La reconstrucción institucional exige tiempo, coherencia y, sobre todo, una coordinación que históricamente ha sido difícil de mantener.

Por ello, cualquier salida viable tendrá que combinar tres niveles:

compromiso internacional

liderazgo regional

responsabilidad interna haitiana

Sin esa convergencia, los esfuerzos tienden a diluirse.

Conclusión: entre la inercia y la decisión

La dinámica actual no es sostenible a largo plazo. Tampoco se corrige por sí sola.

Transferir, de manera implícita o explícita, los costos de la crisis haitiana hacia la República Dominicana no resuelve el problema. Lo desplaza. Y en ese desplazamiento, el riesgo no desaparece; se transforma.

La única salida estructural pasa por la reconstrucción funcional del Estado haitiano dentro de su propio territorio, acompañada por un esfuerzo internacional serio y sostenido. No hay atajos claros.

Mientras ese proceso no avance, la presión continuará acumulándose. Y con ella, la probabilidad de escenarios más complejos.

La “ruleta haitiana” no es un destino escrito. Pero tampoco es una figura retórica. Es una advertencia sobre lo que ocurre cuando un sistema acumula tensiones sin resolverlas.

En algún momento, deja de girar. Y entonces define.

Tres puntos clave

La crisis de Haití se ha convertido en un riesgo sistémico hemisférico Lo que durante años fue percibido principalmente como un problema humanitario ha evolucionado hacia una amenaza estructural que afecta la seguridad, la migración y la gobernabilidad en el Caribe, con implicaciones directas para la estabilidad regional.

Lo que durante años fue percibido principalmente como un problema humanitario ha evolucionado hacia una amenaza estructural que afecta la seguridad, la migración y la gobernabilidad en el Caribe, con implicaciones directas para la estabilidad regional. La República Dominicana actúa como Estado de contención sin un marco estratégico formal La acumulación de presiones migratorias, económicas y de seguridad ha colocado a la República Dominicana en una posición de amortiguamiento frente al colapso haitiano. Este rol, asumido de facto, genera tensiones internas y desafíos institucionales que requieren una respuesta coordinada y sostenible.

La acumulación de presiones migratorias, económicas y de seguridad ha colocado a la República Dominicana en una posición de amortiguamiento frente al colapso haitiano. Este rol, asumido de facto, genera tensiones internas y desafíos institucionales que requieren una respuesta coordinada y sostenible. La solución exige una convergencia de esfuerzos internacionales, regionales y haitianosNo existen atajos para resolver la crisis. La estabilización duradera depende de la reconstrucción funcional del Estado haitiano, respaldada por un compromiso internacional serio, liderazgo regional efectivo y responsabilidad interna en Haití, evitando así escenarios de desestabilización insular.

Pelegrín Castillo Semán, analista sénior invitado, MSI²

Publicado originalmente en el Instituto de Inteligencia Estratégica de Miami, un grupo de expertos no partidista que se especializa en investigación de políticas, inteligencia estratégica y consultoría. Las opiniones son del autor y no reflejan necesariamente la posición del Instituto. Más información del Miami Strategic Intelligence Institute en www.miastrategicintel.com