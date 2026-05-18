La visita del director de la CIA a La Habana: un ultimátum a plena luz del día

La inédita visita pública del director de la CIA, John Ratcliffe, a La Habana señala un cambio fundamental en la postura de Washington hacia el régimen comunista cubano. Lejos de representar un gesto de acercamiento, el momento, la puesta en escena y los participantes involucrados apuntan a una escalada inequívoca de presión. Realizada en medio del acelerado deterioro económico de Cuba, el creciente malestar social y un aumento del escrutinio legal sobre figuras clave del régimen, la misión sugiere que Estados Unidos está enviando una señal de menor tolerancia hacia las tácticas dilatorias y las reformas cosméticas. Este comentario sostiene que la visita de Ratcliffe debe entenderse no como un ejercicio diplomático, sino como un ultimátum calculado: transformación política o confrontación creciente.

Durante décadas, las relaciones entre Estados Unidos y Cuba han oscilado entre la confrontación, el acercamiento y la ambigüedad estratégica. Sin embargo, ciertos momentos sobresalen como señales inequívocas de transición histórica. La llegada pública del director de la CIA, John Ratcliffe, a La Habana parece ser uno de ellos. En los sistemas autoritarios, el simbolismo importa, y los mensajes políticos suelen transmitirse menos a través de declaraciones formales que mediante actos cuidadosamente coreografiados de poder.

Lo que vuelve especialmente trascendente este episodio no es únicamente la presencia de un alto funcionario estadounidense en suelo cubano, sino la identidad de quienes participaron en el encuentro y las circunstancias en las que este ocurrió. La reunión tuvo lugar mientras Cuba enfrenta una de sus crisis más profundas desde el colapso de los subsidios soviéticos: apagones crónicos, escasez severa, agotamiento institucional y un deterioro visible del contrato social entre gobernantes y gobernados.

La imagen resulta repulsiva a primera vista. Un alto funcionario del Gobierno de Estados Unidos, la principal democracia del mundo, sentado frente a los arquitectos uniformados de una de las tiranías más longevas del hemisferio occidental. Sin embargo, el contexto, el momento y el simbolismo deliberado transforman lo que podría parecer un mero encuentro en algo mucho más severo: un ultimátum público al régimen de los Castro. Cambien su sistema político o lo cambiaremos por ustedes, por cualquier medio que sea necesario.

El director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a La Habana el 14 de mayo de 2026, donde no se reunió con las figuras civiles del régimen, sino con sus altos mandos militares y de inteligencia. Estaban presentes el ministro del Interior, Lázaro Álvarez Casas, jefe de la inteligencia cubana, y Raúl Guillermo «Raulito» Rodríguez Castro, nieto del dictador Raúl Castro, de 94 años. La visita se produjo en un contexto de colapso del sector energético cubano, con la isla anunciando que había agotado las reservas de fuelóleo para uso doméstico y para las centrales eléctricas. Otra variable que pesa en contra de la dictadura comunista es la creciente manifestación pública por parte de la sociedad cubana de descontento con el sistema y el régimen que causan estos males.

No se trató de un acercamiento por vías extraoficiales. A diferencia de las secretas negociaciones previas al deshielo de la administración Obama, Ratcliffe llegó abiertamente, en un avión oficial del Gobierno de EE. UU. El director de la CIA actuó como la cara visible del poder estadounidense. La elección del jefe de la inteligencia estadounidense, durante mucho tiempo el totí en la propaganda castrista, no fue en absoluto accidental. Tras décadas en las que el régimen achacaba todas las penurias al imperialismo yanqui y a las conspiraciones de la CIA, el líder de la agencia aterrizó a plena luz del día. El mensaje al pueblo cubano, a la diáspora y a los propios cuadros del régimen no podía haber sido más claro.

Ese mismo día, CBS News informó, y fuentes confirmaron posteriormente, que Estados Unidos está avanzando hacia la solicitud de una acusación formal ante un gran jurado federal y una orden de captura contra Raúl Castro por su papel en el derribo en 1996 de dos aviones de Hermanos al Rescate. Este incidente causó la muerte de cuatro voluntarios humanitarios. El ataque, llevado a cabo en espacio aéreo internacional bajo órdenes directas de la dirección comunista, sigue siendo uno de los actos más emblemáticos de asesinato patrocinado por el Estado en la historia moderna de las Américas. Esto refleja la estrategia legal utilizada contra Nicolás Maduro en Venezuela. La presión legal sirve tanto de preludio como de justificación para una escalada de la acción.

Los paralelismos con Venezuela son deliberados e instructivos. La CIA, bajo la supervisión de Ratcliffe, desempeñó un papel central en las operaciones que aislaron y presionaron al régimen de Maduro, incluida la dramática evacuación de una base venezolana. Ratcliffe ha estado notablemente activo en los asuntos venezolanos, manteniendo, según se informa, contactos de alto nivel. El envío del director de la CIA a La Habana indica que ahora se dispone de las mismas herramientas para Cuba. El hecho de reunirse con el núcleo de la inteligencia militar, en lugar de con diplomáticos o civiles del partido, sugiere además que Washington está identificando fracturas, posibles reclutas para un cambio interno o un golpe palaciego si la geriatría en el poder se niega a ceder.

La dictadura comunista de Cuba ha sobrevivido gracias a la represión, las subvenciones soviéticas, el petróleo venezolano y las interminables promesas de reforma que nunca tiene intención de cumplir. Es casi seguro que responderá con concesiones tácticas. Liberar a unos pocos presos, soltar tópicos sobre el diálogo u ofrecer aperturas económicas limitadas son modos probadas y comprobadas. El objetivo de esta dictadura, que ha resistido el paso del tiempo, es ganar tiempo. Los hechos estructurales y empíricos nos dicen que el comunismo castrista nunca aceptará una transición pactada que ponga fin a su dominio. El reparto del poder o la apertura democrática desmantelarían el aparato de control que ha sostenido a la familia Castro y a sus ejecutores durante más de seis décadas. El cambio de régimen, si llega a producirse, tendrá que ser impuesto.

La visita representa la última advertencia clara. Con la economía cubana en caída libre, los apagones generalizados y las protestas latentes, el régimen es más vulnerable que nunca. La larga historia de promesas incumplidas y fórmulas cínicas de retraso del castrismo debería dejar a Washington con poca confianza en cualquier transición negociada. Un ataque quirúrgico, ya sea cinético, cibernético o mediante operaciones especiales intensificadas y apoyo a la oposición interna, sigue sobre la mesa. La envejecida cúpula ya debe de estar barajando refugios para el nonagenario Raúl y preguntándose qué generales podrían ceder primero.

Los críticos tacharán cualquier línea dura de «intervencionista». Sin embargo, el cálculo moral es sencillo. Estados Unidos no debe ninguna deferencia a un régimen construido sobre pelotones de fusilamiento, prisiones políticas y terrorismo exportado. Décadas de sanciones, acercamiento y medias tintas no han logrado aflojar el yugo de la dictadura. El enfoque de la administración Trump, máxima presión combinada con exigencias explícitas de un cambio político fundamental, reconoce la realidad. El castrocomunismo no es un socio para la reforma, sino un tumor maligno que debe extirparse.

La imagen sigue siendo desagradable. Que los funcionarios estadounidenses compartan la mesa con los herederos del sangriento legado de los Castro choca con los principios fundacionales de la nación. Washington no debe caer en las maniobras evasivas bien ensayadas del régimen ni en sus falsas promesas de «cambio significativo». Perfeccionar el arte de la mentira es la forma en que el castrocomunismo llegó al poder y se ha aferrado a él durante casi siete décadas. Cualquier negociación debe llevarse a cabo estrictamente en términos de la rendición incondicional del régimen. La misión tan pública de Ratcliffe, sincronizada con las acciones legales contra Raúl Castro y el colapso en cascada de Cuba comunista, es un ultimátum de alto riesgo: transformación genuina o confrontación con el poder estadounidense.

Los castristas ganarán tiempo con evasivas. Washington no debe complacerlos, salvo en un caso: si la CIA evalúa que hay perspectivas creíbles de una revolución palaciega. En tal escenario, Estados Unidos debería proporcionar apoyo logístico y de inteligencia discreto para un golpe de Estado, pero solo bajo condiciones inquebrantables: la detención inmediata de los principales remanentes del régimen por parte de la facción rebelde, la liberación incondicional de todos los presos políticos y la supervisión directa estadounidense para garantizar un auténtico fin del régimen castrocomunista. Si esa opción interna no llegara a materializarse, la respuesta debe ser un ataque quirúrgico rápido dirigido contra las aproximadamente veinte instalaciones militares y de inteligencia clave de Cuba. La visita de Ratcliffe fue la última advertencia. La era de la paciencia infinita ha terminado.

Recomendación de política

Washington debe resistir la tentación histórica de confundir concesiones tácticas con cambios estructurales. El régimen cubano ha demostrado repetidamente su capacidad para utilizar las negociaciones como instrumentos de supervivencia, evitando al mismo tiempo transformaciones políticas sustantivas. Cualquier futuro acercamiento debe estar condicionado a acciones verificables e irreversibles, no a compromisos retóricos.

Un marco realista debería incluir, como mínimo, la liberación incondicional de los presos políticos, el desmantelamiento de los mecanismos represivos empleados por el Ministerio del Interior, garantías para el pluralismo político y una hoja de ruta creíble hacia procesos democráticos supervisados internacionalmente. En ausencia de estos parámetros, las aperturas económicas o la normalización diplomática corren el riesgo de reforzar precisamente las estructuras responsables de la parálisis política cubana.

Conclusión

La visita de Ratcliffe podría ser recordada, con el tiempo, como una anomalía diplomática, un disparo de advertencia o el primer capítulo de una política estadounidense más firme hacia Cuba. Lo que resulta cada vez más difícil de cuestionar, sin embargo, es que los supuestos que guiaron estrategias anteriores de acercamiento parecen estar colapsando junto con la infraestructura deteriorada de la isla y la creciente crisis de legitimidad del régimen.

El régimen cubano ha demostrado históricamente una notable capacidad de supervivencia frente a escenarios adversos. Pero sobrevivir no es sinónimo de estabilidad. Si La Habana continúa apostando por la dilación, la represión y los gestos performativos, podría enfrentarse a un entorno internacional mucho menos paciente que en décadas anteriores. Queda por ver si este momento desemboca en reforma, ruptura o confrontación. Lo que sí parece claro es que el mensaje político emitido a plena luz del día fue inequívoco.

Autor

Julio M. Shiling es politólogo, autor, conferencista y comentarista de medios. Se desempeña como director de Patria de Martí y The CubanAmerican Voice, dos plataformas líderes dedicadas a la defensa de la democracia, los derechos humanos y la libertad en Cuba y el hemisferio occidental. Invitado frecuente en televisión, radio, podcasts y medios internacionales, es ampliamente reconocido por sus análisis sobre autoritarismo, transiciones democráticas y guerra ideológica.

Es autor de catorce libros, entre ellos el aclamado Dictatorships and Their Paradigms: Why Some Dictatorships Fall and Others Do Not, considerado una obra de referencia en estudios comparados sobre autoritarismo. Posee una maestría en Ciencia Política por Florida International University y es miembro de la American Political Science Association y del PEN Club of Cuban Writers in Exile. Ha sido reconocido por sus contribuciones a la promoción de los derechos humanos y una cultura de la libertad.

Publicado en el Instituto de Inteligencia Estratégica de Miami, un grupo de expertos no partidista especializado en investigación de políticas, inteligencia estratégica y consultoría. Las opiniones son del autor y no reflejan necesariamente la posición del Instituto. Más información del Miami Strategic Intelligence Institute en www.miastrategicintel.com