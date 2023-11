Ledezma denuncia atropello contra familia venezolana en México

Acompañando la denuncia con imágenes perturbadoras, Ledezma describió actos despóticos contra la familia Hinojosa, incluyendo la agresión a niños y adultos. En su mensaje, exigió al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, tomar medidas inmediatas para investigar y castigar a los responsables, subrayando la importancia de defender los principios democráticos y los valores humanitarios.

"Tenga presente que no basta con decir que "nos debemos a los pueblos", es necesario demostrarlo en los hechos. Lo que hicieron esos funcionarios es de una crueldad abominable que usted debe reprender sin miramientos", agregó.

Sr. Presidente Andrés Manuel López Obrador: Me veo en la obligación moral, como doliente del honor de los venezolanos, a dirigirme a usted por este medio, con el propósito de denunciar lo que han hecho funcionarios de Migración dependientes de su gobierno, en la zona fronteriza de Mexico, conocida como Piedras Negras. Se trata de un brutal atropello contra lo derechos humanos de una humilde familia venezolana. Niños cacheteados y aruñados, adultos golpeados ante los indefensos y desesperados padres de la familia Hinojosa. Los actos despóticos son una ofensa a la dignidad de los seres humanos que usted siempre proclama defender, en consecuencia está llamado a investigar, deplorar y castigar, como corresponde hacerlo a un gobierno comprometido con los valores y principios democráticos. Como venezolano condeno y exijo la reparación de esta afrenta bochornosa que en nada se parece al gentilicio del hermano pueblo de su país, al que los venezolanos le hemos cantado siempre "Mexico lindo y querido". Tenga presente que no basta con decir que "nos debemos a los pueblos", es necesario demostrarlo en los hechos. Lo que hicieron esos funcionarios es de una crueldad abominable que usted debe reprender sin miramientos. Antonio Ledezma