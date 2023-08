Régimen chavista solicita extradición de Antonio Ledezma

El fiscal general oficialista, Tarek William Saab, anunció que solicitará formalmente a las autoridades de España, (donde Ledezma vive exiliado), que tome medidas contra Ledezma, por supuesta "traición a la patria, conspiración, incitación a delinquir y asociación a delinquir".

Saab dijo durante una rueda de prensa, tener "pruebas" que, según él, acreditarían que el dirigente opositor, "conspira para llevar a cabo un plan contra Maduro".

"Aspiramos que las autoridades de España se pronuncien y respeten las leyes internacionales", expresó el fiscal, a pesar de que las instituciones españolas no han dado trámite a ninguna de las órdenes similares solicitadas en los últimos años por el régimen de Venezuela contra algunas de las principales voces de la oposición.

Ante todo este nuevo escenario planteado por el chavismo, el opositor Antonio Ledezma manifestó que confía en que "ningún gobierno democrático se preste para tramitar órdenes de extradición que son completamente arbitrarias". Asimismo, enfatizó que no es la primera vez que recibe acusaciones de esta índole: "No me he callado y no me van a callar", sentenció.

El líder opositor aseguró que "no se cansan de hostigarme, de perseguirme", haciendo repaso de las medidas adoptadas contra él en sus sucesivos cargos políticos en Venezuela y también "ahora en el exilio". Ledezma señaló que "con miedo y paralizados de temores" no se va a poder "conquistar el porvenir" en el país sudamericano.

Ledezma también desmintió promover un supuesta rebelión militar.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Falcaldeledezma%2Fstatus%2F1693445598127562796&partner=&hide_thread=false La Fuerza Armada debería estar al servicio de todos los venezolanos (328CN), pero vemos a algunos efectivos ir a lamer botas de los castristas y reiteradamente amenazar con su poder de fuego a ciudadanos disidentes. ¿Cuál es el escándalo por exigir respeto a nuestros derechos… — Antonio Ledezma (@alcaldeledezma) August 21, 2023

