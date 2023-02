Leopoldo López alerta que el régimen busca "sabotear" primarias

Según López, el sabotaje de las primarias consistirá en la "compra" de candidatos.

"Harán todo para sabotear y comprar candidatos que vayan fuera de las primarias, a nosotros nos corresponde hacerlas realidad", agregó el político y luego afirmó que "sin primarias no hay victoria posible en 2024".

Cabello dijo esta semana que el candidato unitario de la oposición no se decidirá en primarias, sino que será escogido por consenso.

"Cada vez que Cabello se enfila contra las primarias, reafirma que este es el camino que debemos recorrer", publicó López en Twitter.

Cabello, que suele hacer comentarios irónicos, dijo también que todos los dirigentes de la oposición "piden reunión con el presidente Nicolás Maduro. Todos y todas. Los que han ido a hablar con el presidente terminan echándole un carro de leña, para no decir otra cosa, a sus adversarios políticos dentro de la oposición".

Anteriormente, Cabello se ha referido a las primarias que prepara la oposición y ha dicho que serán un "fracaso".

"En verdad no van a hacer elecciones primarias, eso es mentira, es imposible que se pongan de acuerdo. Ellos pueden hacer un simulacro, pero hacer unas elecciones primarias de verdad, no las van a hacer, no hay forma", manifestó.

A mediados de 2022, los partidos de la oposición confirmaron la realización de elecciones primarias en 2023 para escoger a su candidato de las presidenciales en Venezuela.

En diciembre pasado, la Plataforma Unitaria adelantó que las primarias podrían realizarse el 25 de junio de 2023, aunque todavía no se ha fijado la fecha definitiva.

FUENTE: Con información de Impacto Venezuela