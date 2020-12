Leopoldo López condena chantaje del régimen de comida por voto

El dirigente opositor recordó que la dictadura de Maduro ha sido la que generó el hambre y toda la tragedia humanitaria que vive la nación. Sin embargo, aseguró que el Gobierno Legítimo de Juan Guaidó continúa trabajando en pro de traer justicia a la nación.

“Cada violación a un derecho humano de un venezolano recibirá justicia. Nosotros seguiremos haciendo lo que corresponda para salir de la dictadura de Maduro”, concluyó.

Más temprano, Diosdado Cabello, uno de los hombres fuertes del régimen de Maduro, amenazó con quitar los alimentos a aquellos venezolanos que no participen en las tan cuestionadas elecciones parlamentarias.

“El que no vota, no come. Para el que no vote, no hay comida”, sostuvo Cabello durante una gira que realiza por el occidente del país caribeño en busca de votantes.

El próximo domingo se celebrarán elecciones legislativas en Venezuela, las cuales fueron convocadas por régimen de Maduro. La oposición rechazó participar en la contienda electoral al afirmar que éstas no cuentan con las garantías democráticas que lo hagan un proceso "justo, transparente y libre".