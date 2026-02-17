Lesión de Pablo López: por qué se pierde el Clásico Mundial 2026 y cómo afecta a Venezuela

El lanzador abridor venezolano de los Mellizos de Minnesota, Pablo López, lanza contra los Astros de Houston durante la primera entrada del Juego 2 de un juego de béisbol de la Serie Divisional de la Liga Americana en Houston, el domingo 8 de octubre de 2023.

La selección de Venezuela pierde a su principal abridor para el Clásico Mundial de Béisbol 2026. La lesión en el codo de Pablo López no solo lo deja fuera del torneo, sino que cambia por completo el panorama de la rotación vinotinto.

El lanzador de los Mellizos de Minnesota , Pablo López , será baja por el resto del año luego de confirmarse una rotura del ligamento colateral ulnar del codo derecho, una lesión que apunta a cirugía y a una larga recuperación.

De una molestia en el Spring Training a una lesión que cambia todo

Todo parecía marchar según lo planificado para López durante los entrenamientos primaverales. Incluso había conversado con su ídolo Johan Santana mientras afinaba detalles para liderar la rotación venezolana en el torneo.

Sin embargo, durante una sesión con bateadores sintió molestias en el codo tras su tercera tanda de lanzamientos. El cuerpo técnico decidió retirarlo inmediatamente del montículo por precaución y ordenó estudios médicos que finalmente confirmaron la gravedad del problema.

La lesión pone fin a su temporada antes de comenzar y deja a Minnesota sin el abridor del Opening Day de las últimas tres campañas, además de afectar directamente las aspiraciones de Venezuela en el torneo internacional.

Pablo López y Johan Santana.jpg El exlanzador de los Mellizos de Minnesota, Johan Santana (derecha), habla con su compatriota venezolano Pablo López, antes de hacer el primer lanzamiento del tercer juego de la Serie Divisional de la Liga Americana, contra los Astros de Houston. AP Foto/Bruce Kluckhorn

Un golpe directo para Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol

La ausencia de López cambia por completo el panorama del combinado dirigido por Omar López. El derecho estaba llamado a ser el as del equipo, rol que ya había asumido con autoridad en la edición anterior del Clásico, donde brilló especialmente ante Puerto Rico con seis ponches en 4.2 innings.

Su baja llega en un momento complicado para la rotación venezolana, que ya había sufrido la negativa de otros lanzadores importantes. Sin su principal figura en el montículo, el cuerpo técnico deberá reorganizar la estrategia y buscar nuevas opciones para abrir los juegos más exigentes del torneo.

¿Quién puede asumir el rol de abridor principal?

Con López fuera, nombres como Germán Márquez o Antonio Senzatela podrían ganar protagonismo dentro del staff de pitcheo, aunque cada caso dependerá de aprobaciones médicas, seguros y acuerdos con sus organizaciones de Grandes Ligas.

Otros lanzadores con experiencia podrían escalar posiciones en la rotación, ya que el equipo necesitará brazos capaces de enfrentar alineaciones élite en un torneo corto donde cada salida al montículo es determinante.

Un 2026 marcado por la recuperación

Para Pablo López, el enfoque ahora será la cirugía y la rehabilitación con la mirada puesta en regresar al máximo nivel. La lesión representa uno de los momentos más difíciles de su carrera, justo cuando estaba listo para asumir un rol protagónico con Venezuela.

Mientras tanto, la Vinotinto del béisbol deberá reinventarse sin su principal abridor y ajustar sus expectativas en un Clásico Mundial que ahora se presenta mucho más desafiante.