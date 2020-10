Leopoldo López Gil: La UE no puede avalar un fraude en Venezuela

López Gil criticó las acciones de Borrell, quien se encontraba en la sesión. “Como alto representante de la Unión Europea una de sus responsabilidades es asegurar la coherencia de la acción exterior”, señaló López, y prosiguió “¿Enviaría usted a Bielorrusia una misión para negociar con ese régimen las elecciones organizadas por el propio Lukashenko?”, preguntó. “¿Existen garantías para que se puedan llevar a cabo unas elecciones transparentes y democráticas en Venezuela?”, agregó.

Borrell, por su parte, manifestó que fue el G4, coalición de partidos que apoyan en Venezuela al presidente encargado del país Juan Guaidó, el que le pidió que buscara el contacto con el régimen, para tratar de lograr las condiciones mínimas de manera que la oposición pueda participar en las elecciones legislativas, previstas para el 6 de diciembre.

Guaido .jpg En esta fotografía de archivo del 21 de febrero de 2020, el presidente encargado Juan Guaidó se reúne con sindicalistas y simpatizantes en Caracas, Venezuela. AP /Ariana Cubillos, archivo

“Créanme que no me he lanzado al ruedo como un espontáneo. Empecé a hacerlo porque así me lo pidió el G4, dirigido por el presidente Guaidó, para que trasladase al régimen las condiciones mínimas que la oposición consideraba necesarias para participar en un proceso creíble”, dijo.

“Así lo hice, y durante todo el mes de agosto he mantenido contactos por videoconferencia como telefónicos tanto con el G4 como con otros líderes de la oposición, y por supuesto con el gobierno del señor Maduro, y de todo ello he hecho declaraciones públicas, tanto en foros formales como en la reunión ministerial del Grupo Internacional de Contacto que tuvo lugar el 17 de septiembre y el Consejo de Asuntos Exteriores del 21 de septiembre”, señaló.