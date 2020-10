En un video grabado la madrugada de ese 30 de abril aparece el presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó acompañado por Leopoldo López, quien se encontraba detenido desde el año 2014. El fin era liderar un proceso de manifestaciones en contra Maduro.

"Hubo contacto con Padrino, él estaba perfectamente al tanto de lo que estaba planteado, él y otras personas (del régimen). Desde principios del mes de abril hasta el 30, sectores militares establecieron contactos conmigo", puntualizó López al programa Conclusiones.

"La propuesta era que en esas semanas donde había una gran efervescencia que se pudiese dar una movilización de los ciudadanos, pero que fuese acompañada por sectores militares y policiales, en función de eso nos pusimos a trabajar, pero no era esa la única herramienta. En paralelo se venía trabajando en una sentencia que iba a aprobar el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Maikel Moreno, presidente del TSJ venía trabajando con nosotros directamente y a través de enviados en una sentencia que: uno, desmantelaba Asamblea Nacional Constituyente; dos, desconocía la elección presidencial de mayo de 2018; y tres, convocaba a unas elecciones presidenciales".

"Esa sentencia existe, esa sentencia se redactó y Michael Moreno se había comprometido a que esa sentencia se iba a publicar el mismo 30 de abril de 2019".

¿Qué pasó?

Maikel Moreno no cumplió, el elemento de la sentencia del TSJ que iba a acompañar la manifestación popular con acompañamiento militar y policial, no ocurrió. "Evidentemente la propuesta que estábamos haciendo no pudo materializar el objetivo que era tener no solo una manifestación popular sino una crisis militar, popular e institucional que culminará un nivel máximo de presión que le tocará la puerta Nicolás Maduro para abandonar el poder".

López afirmó que en el plan estaban involucradas las estructuras más altas de poder de la dictadura. "Lamentablemente no se dio ese paso fundamental que era la aprobación de la sentencia, las razones no la sé. Creo no tenían los votos o no habían terminado de amarrar a nivel del TSJ, que era necesario para que esa sentencia pudiese ser aprobada. Esa madrugada se dio cita mucha gente, con mucho entusiasmo" dijo López.

El líder opositor que se encuentra en España desde hace casi una semana tras lograr huir del Venezuela, dijo que posee un documento de 15 puntos de ese acuerdo que establece cómo se planteaba la transición en términos de la integración de un Consejo de Estado, la convocatoria a elecciones, la prioridad de un plan de emergencia para atender las prioridades del país, elaborado por los participantes.

"Por supuesto estaba enterado Padrino, Mikael Moreno y todos los que participaron en la organización del plan", afirmó López.