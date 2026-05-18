Muerte de madre de preso político exige reparación, deploran falta de garantías de gestión de Delcy Rodríguez

Carmen Navas, madre del preso político Víctor Quero Navas, finalmente conoció que su hijo fue asesinado hace más de un año, en Caracas, el 7 de mayo de 2026.

CARACAS. - En un clima de duelo generalizado en Venezuela , la líder y Nobel de la Paz María Corina Machado, defensores de derechos humanos y la Iglesia, entre otros sectores, lamentaron la muerte de Carmen Navas, madre del preso político fallecido bajo custodia del Estado, Víctor Quero.

Todos exigieron justicia y reparación ante la falta de garantías de la gestión de Delcy Rodríguez.

El deceso repentino de Navas, conocido este domingo en la noche, llenó las redes de expresiones de tristeza y peticiones de libertad de los presos políticos y de paz en el país donde se reclama el fin de la represión desatada durante años y la falta de independencia judicial.

La señora, de 82 años de edad, manifestó malestar este domingo. No mostró problema de salud durante la misa en memoria a su hijo, a la cual asistió luego de ser enterada, por un comunicado oficial, del fallecimiento de Quero, a quien había buscado incansablemente, por mas de un año, por cárceles y tribunales, sin obtener respuesta de las autoridades del régimen.

Reparación para una madre

“No murió solo una madre; se apagó una mujer que convirtió el dolor en coraje y la desesperación en denuncia”, escribió Machado en su cuenta de X en la que destacó su valentía y coraje durante el largo recorrido que debió hacer para obtener información de su hijo.

“Carmen nos deja una lección inmensa de perseverancia y dignidad. Una mujer de más de 80 años enfrentó, sola y sin miedo, a todo un aparato de terror que quiso borrar a su hijo y quebrar a su familia. No pudieron”, afirmó tajante Machado.

Indicó que los fallecimientos de Navas y de su hijo “no puede separarse del sufrimiento, la crueldad y la impunidad” y remarcó que Venezuela “tiene el deber moral de recordar su nombre y el de Víctor Hugo. Porque un país que olvida a sus víctimas corre el riesgo de acostumbrarse al horror”.

“A su familia, mi abrazo infinito, y las oraciones de una nación que los acompaña. Y a nosotros, una obligación: que exista justicia, memoria y reparación. Y que nunca, jamás, se repita este horror”, puntualizó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2056167472307331351&partner=&hide_thread=false Hoy Venezuela despide a la señora Carmen Teresa Navas.



No murió solo una madre; se apagó una mujer que convirtió el dolor en coraje y la desesperación en denuncia.



Durante meses buscó a su hijo Víctor Hugo; recorrió cárceles, tribunales y oficinas de un Estado que le respondió… https://t.co/kw8Ckfouy4 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) May 18, 2026

Iglesia pide libertad de presos políticos

Por su parte, el cardenal Baltazar Porras enfatizó en cómo “las consecuencias del dolor, la tortura y la negación de saber de su hijo”, condujeron a Carmen Teresa a la ofrenda de su propia vida.

“Que su testimonio valiente y esperanzado con la confianza que puso a los pies de San José Gregorio sea una clarinada y una luz que alumbre para que la libertad de todos los presos y la libertad de vivir en paz mueva los corazones de los torturadores y mueva también a toda la población a exigir la vida justa y equitativa para todos más allá de cualquier diferencia”, dijo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2056363560532418667&partner=&hide_thread=false Las consecuencias del dolor, la tortura y la negación de saber de su hijo, condujeron a Carmen Teresa a su última ofrenda, la propia vida. Que su testimonio valiente y esperanzado con la confianza que puso a los pies de San José Gregorio sea una clarinada y una luz que alumbre… pic.twitter.com/xfiw5SmgFi — Cardenal, Baltazar Enrique Porras Cardozo (@bepocar) May 18, 2026

Falta de garantías

También la ONG Foro Penal, entre otras organizaciones defensora de derechos humanos, lamentó la muerte de Navas a quien acompañaron en una etapa de la búsqueda de Quero.

“Perdemos a una mujer valiente que, a pesar del inmenso dolor, nunca se resignó al olvido. Su lucha se suma a la de tantas familias que claman por respuestas ante las desapariciones y muertes que han marcado a nuestro país”, señaló en un mensaje por sus redes,

“Que su ejemplo inspire a seguir exigiendo verdad, justicia y reparación para todas las víctimas de la represión en Venezuela”, clamó.

Recordó que ante la muerte de Quero, que “llegó como un golpe devastador poco antes del día de las madres”, doña Carmen “mantuvo siempre la esperanza y la exigencia de conocer la verdad y obtener justicia”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2056169195398648170&partner=&hide_thread=false Foro Penal lamenta profundamente el fallecimiento de la señora Carmen Navas, madre incansable y luchadora por la verdad y la justicia.



Acompañamos a doña Carmen durante meses en la dolorosa búsqueda de su hijo, Víctor Hugo Quero Navas, preso político desaparecido desde el… pic.twitter.com/dg3t4MiCXD — Foro Penal (@ForoPenal) May 18, 2026

FUENTE: Con información de red X