Leopoldo López: "Régimen de Maduro no tiene escrúpulos"

Asimismo, insistió que la dictadura que lidera Maduro no ha sido del todo exitosa, porque los partidos democráticos y los ciudadanos que buscan libertad para el país continúan unidos, informó el Centro de Comunicación Nacional.

El líder político insistió que todos los actores de la sociedad son necesarios para lograr el objetivo de la libertad en Venezuela. Resaltó que “esto se trata de salir de Maduro, de la dictadura”, y no de encontrar un culpable dentro de la unidad democrática.

“No permitamos que el tiempo no sea un medio de frustración”, agregó.

Elecciones, no fraude

López insistió en que el régimen de Maduro "prepara un fraude" con la convocatoria a elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre, lo que debe ser rechazado categóricamente por la comunidad internacional.

Igualmente, recordó que el Gobierno Legítimo del presidente encargado Juan Guaidó sigue trabajando para tener unas elecciones libres en Venezuela.

“La Constitución dice que el presidente encargado debe convocar elecciones en 30 días, pero no se ha logrado, y el mandato de la Asamblea Nacional sigue siendo reunir las condiciones para unas elecciones libres”, apuntó.

López también insistió que el reconocimiento a Juan Guaidó como Presidente Encargado debe continuar.

No perder la fe

López le envió un mensaje a los venezolanos dentro y fuera del país y pidió mantener la fe en que la democracia volverá a reinar en Venezuela.

“Les pido a Venezuela que mantengamos la fe. Venezuela no es Corea del Norte, no es Cuba”, dijo.

También recordó que su salida del país fue forzada, así como los más de los cinco millones de venezolanos que han llegado a otras naciones.

“Yo no quería irme de Venezuela. He encontrado a muchos venezolanos en las calles aquí en España y todos coincidimos en que no queríamos irnos de Venezuela, nos han echado, pero también coincidimos en que vamos a regresar”, aseguró.

Insistió que el Gobierno Legítimo no dejará de trabajar por todos sus conciudadanos, dentro y fuera del país.

“Ahora vamos a luchar por regresar junto a los otros venezolanos que se han ido”, concluyó.