viernes 10  de  abril 2026
INVERSIÓN

ConocoPhillips anuncia envió de un equipo a Venezuela para "evaluar" oportunidades petroleras

Venezuela cuenta con las mayores reservas probadas de crudo del mundo, unos 303.000 millones de barriles, equivalentes al 17 % del total global

Bombas de petróleo en Maracaibo, estado de Zulia, Venezuela.

Bombas de petróleo en Maracaibo, estado de Zulia, Venezuela.

Foto de Federico PARRA / AFP
Una planta refinadora de petróleo de la estatal Petróleos de Venezuela(PDVSA) en el&nbsp;estado de Zulia.&nbsp;

Una planta refinadora de petróleo de la estatal Petróleos de Venezuela(PDVSA) en el estado de Zulia. 

AFP
Imagen referencial. 

Imagen referencial. 

CANVA/UNSPLASH

WASHINGTON -- La petrolera estadounidense ConocoPhillips envió esta semana un equipo de profesionales a Venezuela para evaluar las oportunidades petroleras y de gas natural en el país, según confirmó a EFE un portavoz de la compañía.

La empresa, con sede en Houston (Texas), salió de Venezuela en 2007, junto a otras compañías extranjeras, después de que el entonces presidente Hugo Chávez nacionalizara los últimos yacimientos operados por el sector privado.

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"Estamos analizando Venezuela junto con otras oportunidades internacionales dentro de nuestro marco de inversión disciplinado", señaló Dennis Nuss, portavoz de la compañía, en un comunicado.

"Inversión"

La visita de ConocoPhillips llega poco después de que ExxonMobil, una de las principales productoras de petróleo y gas natural de EEUU, enviara también un equipo a Venezuela para evaluar la posibilidad de volver a extraer crudo allí, según informó el portal Bloomberg.

Tras la captura del dictador depuesto, Nicolás Maduro en una intervención militar de EEUU, el presidente Donald Trump ha estado instando a las compañías energéticas estadounidenses a invertir en Venezuela.

Hasta ahora, sin embargo, los consejeros delegados de las energéticas se han mostrado cautelosos a invertir de nuevo en el país suramericano.

El consejero delegado de Exxon, Darren Woods, ha indicado que, para que su empresa vuelva a Venezuela, el país debe "estabilizarse" e iniciar una "transición hacia un gobierno representativo".

Por su parte, el CEO de ConocoPhillios, Ryan Lance, indicó a mediados de marzo que Venezuela necesita "recalibrar completamente" su sistema fiscal para atraer nuevas inversiones el país.

Venezuela tiene una deuda de unos 12.000 millones de dólares con ConocoPhillips, provenientes en su mayoría de un laudo arbitral ordenado por el CIADI (Banco Mundial) en 2012 por la "expropiación ilícita" de sus activos.

Venezuela cuenta con las mayores reservas probadas de crudo del mundo, unos 303.000 millones de barriles, equivalentes al 17 % del total global.

FUENTE: Con información de EFE

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