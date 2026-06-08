Tragedia aérea en República Dominicana: dos fallecidos tras desplome de jet ejecutivo en La Romana

Un fatal accidente aéreo sacudió este lunes al Aeropuerto Internacional de La Romana, en República Dominicana, cuando un avión ejecutivo que recién había despegado se precipitó a tierra poco después de reportar una falla técnica a bordo.
El aparato siniestrado es un Gulfstream G200, identificado bajo la matrícula estadounidense N318JF. Según el plan de vuelo inicial, el jet tenía como destino la ciudad de Austin, en el estado de Texas
Un fatal accidente aéreo sacudió este lunes al Aeropuerto Internacional de La Romana, en República Dominicana, cuando un avión ejecutivo que recién había despegado se precipitó a tierra poco después de reportar una falla técnica a bordo.
El percance, cuyas escenas han sido calificadas como sensibles debido a la violencia del impacto, culminó con el incendio de la aeronave en plena pista, reseña Univision Miami
De acuerdo con la información suministrada por las autoridades locales, los dos ocupantes de la cabina, el piloto y el copiloto, perdieron la vida de manera instantánea al momento del impacto. Pese a los esfuerzos de la tripulación por maniobrar de regreso a la terminal aérea con la intención de realizar un aterrizaje de emergencia tras detectar el inconveniente técnico, la aeronave no logró completar la maniobra y se estrelló.
El aparato siniestrado es un Gulfstream G200, identificado bajo la matrícula estadounidense N318JF. Según el plan de vuelo inicial, el jet tenía como destino la ciudad de Austin, en el estado de Texas. Tras producirse el choque y posterior incendio, los protocolos de seguridad y respuesta fueron activados de inmediato, movilizando a los cuerpos de bomberos y unidades de rescate del aeropuerto para sofocar las llamas y resguardar el área afectada.
Actualmente, las autoridades de la aviación civil han iniciado una investigación exhaustiva para esclarecer los factores que provocaron la tragedia. Especialistas en el área se encuentran trabajando en el sitio del suceso para analizar los restos del fuselaje y cotejar la información técnica del vuelo, con el objetivo de determinar con precisión qué originó la emergencia que resultó en este desenlace fatal.
FUENTE: Univision Miami