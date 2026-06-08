lunes 8  de  junio 2026
SUCESOS

Tragedia aérea en República Dominicana: dos fallecidos tras desplome de jet ejecutivo en La Romana

El aparato siniestrado es un Gulfstream G200, identificado bajo la matrícula estadounidense N318JF. Según el plan de vuelo inicial, el jet tenía como destino la ciudad de Austin, en el estado de Texas

Captura del video que detalla cuando la aeronave se incendia.&nbsp;

Captura del video que detalla cuando la aeronave se incendia. 

Instagram: sofialachapelle
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Un fatal accidente aéreo sacudió este lunes al Aeropuerto Internacional de La Romana, en República Dominicana, cuando un avión ejecutivo que recién había despegado se precipitó a tierra poco después de reportar una falla técnica a bordo.

El percance, cuyas escenas han sido calificadas como sensibles debido a la violencia del impacto, culminó con el incendio de la aeronave en plena pista, reseña Univision Miami

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De acuerdo con la información suministrada por las autoridades locales, los dos ocupantes de la cabina, el piloto y el copiloto, perdieron la vida de manera instantánea al momento del impacto. Pese a los esfuerzos de la tripulación por maniobrar de regreso a la terminal aérea con la intención de realizar un aterrizaje de emergencia tras detectar el inconveniente técnico, la aeronave no logró completar la maniobra y se estrelló.

El aparato siniestrado es un Gulfstream G200, identificado bajo la matrícula estadounidense N318JF. Según el plan de vuelo inicial, el jet tenía como destino la ciudad de Austin, en el estado de Texas. Tras producirse el choque y posterior incendio, los protocolos de seguridad y respuesta fueron activados de inmediato, movilizando a los cuerpos de bomberos y unidades de rescate del aeropuerto para sofocar las llamas y resguardar el área afectada.

Actualmente, las autoridades de la aviación civil han iniciado una investigación exhaustiva para esclarecer los factores que provocaron la tragedia. Especialistas en el área se encuentran trabajando en el sitio del suceso para analizar los restos del fuselaje y cotejar la información técnica del vuelo, con el objetivo de determinar con precisión qué originó la emergencia que resultó en este desenlace fatal.

Embed - Sofia LachapelleTV on Instagram: "Imagenes sensibles Un avión ejecutivo privado se accidentó en el Aeropuerto Internacional de La Romana, en República Dominicana, luego de que la tripulación reportara una aparente emergencia técnica poco después del despegue. De acuerdo con los reportes preliminares, la aeronave intentó regresar a la terminal para realizar un aterrizaje de emergencia, pero terminó impactando en la pista y se incendió. Las autoridades dominicanas informaron que los dos tripulantes, identificados como el piloto y el copiloto, fallecieron en el lugar. La aeronave involucrada ha sido identificada en varios reportes como un Gulfstream G200 con matrícula estadounidense N318JF, que tenía previsto realizar un vuelo con destino a Austin, Texas. Equipos de bomberos y unidades de emergencia del aeropuerto respondieron rápidamente para controlar el incendio y asegurar la zona. Las autoridades de aviación civil mantienen abierta una investigación para determinar las causas exactas del accidente, mientras especialistas analizan los restos de la aeronave y la información disponible sobre el vuelo. #teamsofialachapelletv @univision23 video crédito @principekarim"
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FUENTE: Univision Miami

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