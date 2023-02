Llegada de niña enferma a EEUU esperanza a familias cubanas

Yo llevo cuatro años esperando la operación de mi niña, cuando no es una cosa es otra; en la sala pusieron niños con zika y dengue [ese hospital no es un hospital completo para eso, solo es una sala]. Ayer yo fui a el centro auditivo de mi provincia y me dijeron que tengo que esperar seis meses para poder ir de nuevo a La Habana para repetirle la prueba. A mi niña le encanta bailar, le gusta el piano y la guitarra y no puede porque no escucha. Ella se queda sorda porque me dieron un medicamento que no tenían que darme estando yo barrigona. Yo lo que quiero es que llegue a los oídos de algún dirigente para que haga algo, solo quiero que mi hija escuche, yo creo que no es pedir mucho.

