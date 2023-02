López Obrador ampara al régimen cubano cada vez más

A la par, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, consideró que el anuncio de López Obrador, de encabezar un movimiento con el fin de eliminar el embargo estadounidense a Cuba, no afectará las relaciones de México con EEUU, informa el diario mexicano La Jornada,reseña el portal web Diario de Cuba.

El dictador, Miguel Díaz-Canel llegó al Aeropuerto Internacional de Campeche, en una nave de la estatal venezolana Conviasa, que se ha convertido en el avión de sus viajes internacionales. El líder comunista fue invitado expresamente por López Obrador, quien lo recibió al lado de la escalerilla. Se trata del quinto encuentro entre ambos políticos aliados y la cuarta visita oficial de Díaz-Canel a México.

Según el periodista Pablo Hiriart, "el régimen cubano no pierde el tiempo en visitas de cortesía, pues en el fondo lo que requiere son divisas para poder comprar insumos y alimentos en Estados Unidos, donde el gobierno de Díaz-Canel debe pagar en efectivo, pues no le otorgan crédito debido a que 'no pagan'", reseña el portal web Diario de Cuba.

Sin embargo, la contratación de médicos cubanos ha sido objeto de polémica tanto dentro como fuera de la isla. Activistas dentro de Cuba han señalado que la exportación de galenos disminuirá la capacidad de ofrecer servicios médicos en la isla, en un momento en el que el sistema de salud pública atraviesa una profunda crisis.

Médicos mexicanos en contra

Por su parte, representantes del gremio médico mexicano han rechazado la contratación de los médicos cubanos, considerándolo una "falta grave" hacia los profesionales mexicanos. Además, congresistas de Estados Unidos y México han denunciado que el gobierno de López Obrador viola los términos del Tratado de Libre Comercio México-EEUU-Canadá (T-MEC) al aceptar el trabajo de los médicos cubanos, un convenio que consideran "tráfico humano".

A a pesar de las críticas, el presidente mexicano sigue adelante con su plan de ampliar el número de médicos especialistas cubanos enviados a México, con el objetivo de completar la plantilla de personal en centros de salud y hospitales en julio de este año.

López Obrador también fue señalado por su decisión de condecorar a Díaz-Canel con la máxima distinción que otorga México, la Orden Mexicana del Águila Azteca, en grado de Collar, dado que representa a una dictadura en la que se violan los derechos humanos fundamentales.

