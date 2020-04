López Obrador ofrece adelantar consulta para revocar mandato

andres manuel lopez obrador presidente mexico ap.jpg López Obrador habla durante una rueda de prensa en Culiacán, México, el viernes 18 de octubre de 2019." id="6099208-Libre-2049983041_embed" /> López Obrador habla durante una rueda de prensa en Culiacán, México, el viernes 18 de octubre de 2019." id="6099208-Libre-2049983041_embed" /> El presidente Andrés Manuel López Obrador habla durante una rueda de prensa en Culiacán, México, el viernes 18 de octubre de 2019. Oficina de Prensa de la Presidencia de México vía AP

"No es que me eligieron por seis años y me tienen que aguantar a la fuerza", aseguró López Obrador, quien además ha recordado cómo en un principio "los conservadores" se opusieron "a regañadientes" a que esa consulta se llevara a cabo en junio del año 2021 coincidiendo con las elecciones federales.

"¿Qué le ofrezco a los conservadores con todo respeto? Para que el pueblo de manera pacífica decida, ofrezco adelantar la fecha, que la revocación se haga aprovechando las elecciones", insistió, tal y como recogió el diario 'El Universal'.

El presidente mexicano dijo que si recibe "hoy" (martes) una respuesta, "mañana" (miércoles) enviaría una iniciativa de reforma constitucional que habilitase esa posibilidad de adelantar la consulta de su revocación, con la que espera ayudar "a bajar el ansia y el enojo" de algunos sectores de la población mexicana.