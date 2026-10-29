jueves 29  de  octubre 2026
Política

Venezuela tiene nuevo canciller, Delcy Rodríguez anuncia cambios en el Gobierno

El hasta ahora canciller, Félix Plasencia asume la dirección de Asuntos Internacionales de la Presidencia con la tarea de recuperar el oro retenido en el Banco de Inglaterra

Oliver Blanco, que se desempeñaba como viceministro para Europa y Norteamérica, es el nuevo canciller de Venezuela.

Oliver Blanco, que se desempeñaba como viceministro para Europa y Norteamérica, es el nuevo canciller de Venezuela.

AFP
Felix Plasencia, actual canciller de Venezuela fue embajador de Venezuela en EEUU hasta el 13 de julio 2026.&nbsp;

Felix Plasencia, actual canciller de Venezuela fue embajador de Venezuela en EEUU hasta el 13 de julio 2026. 

CESAR MENENDEZ DLA
Por Valeria Montero

CARACAS — El nuevo canciller de Venezuela es Oliver Blanco, así lo anunció la interina, Delcy Rodríguez, quien lo nombró el jueves en el cargo. Blanco se desempeñaba como viceministro para Europa y Norteamérica desde febrero de este año.

Blanco sustituye a Félix Plasencia, nombrado canciller en julio pasado, quien pasará a ser el director de Asuntos Internacionales de la Presidencia con la tarea de recuperar el oro retenido en el Banco de Inglaterra, según dijo Rodríguez en una transmisión del canal Venezolana de Televisión.

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"Le dije (a Plasencia) que su primera tarea era instalarse en el Reino Unido hasta que recuperemos el oro que es de los venezolanos (...). Estará allí en las tareas esenciales, estrategias que requiera nuestro país", explicó Rodríguez.

Asimismo, informó que Marynna Saatdjian ocupará el cargo de viceministra de Venezuela para Europa y Norteamérica, mientras que Saúl Ameliach, quien se venía desempeñando como viceministro del Ministerio de Economía y Finanzas, estará a cargo del Viceministerio de Comercio Internacional.

El miércoles, Rodríguez pidió a la Cancillería y a la Procuraduría General del país iniciar gestiones para recuperar el oro venezolano retenido en el Banco de Inglaterra, unas reservas valoradas en unos 2.000 millones de dólares.

Blanco dijo en febrero, cuando lo nombraron viceministro, que no es militante en el partido de gobierno y abogó entonces por una política exterior "firme" en lo que consideró una nueva etapa de relacionamiento internacional para el país.

Cambios en medio de presión política

Los anuncios de Rodríguez se dan en el marco de la presión política por elecciones presidenciales y el regreso de la líder opositora María Corina Machado a Venezuela, quien dijo hoy que la transición democrática en el país "es irreversible".

El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, apoya una hoja de ruta para lograr la renovación de organismos clave para la realización de elecciones libres y transparentes como el Tribunal Superior de Justicia y la Comisión Nacional Electoral, un cambio previsto a concluir en los próximos meses, lo que debería llevar a Delcy Rodríguez a declarar vacante la presidencia y a abrir un plazo de seis meses para la convocatoria de elecciones.

FUENTE: Con información de EFE

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