Los homicidios en El Salvador cayeron a su nivel más bajo, según el gobierno

SAN SALVADOR.- El Salvado r cerró 2025 con la tasa de homicidios más baja desde que lleva registros como resultado de su guerra contra las pandillas , aseguró este lunes el gobierno del presidente Nayib Bukele.

De acuerdo con el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, la tasa de asesinatos cayó a 1,3 casos por cada 100.000 habitantes el año pasado, frente a 1,9 en 2024. Los 82 homicidios cometidos en 2025 fueron "resueltos", declaró el funcionario a la prensa.

Según Villatoro, estos datos "nos permiten decir ahora con propiedad (...) que El Salvador es el país más seguro del hemisferio occidental".

La tasa de homicidios en El Salvador llegó a 106 casos por 100.000 habitantes en 2015, debido a lo cual era considerado uno de los países sin guerra más violentos del mundo.

El Ministro de Justicia y Seguridad indicó que, durante 2025 las autoridades lograron "neutralizar y seguir derrotando" a las pandillas, a las que catalogó como el "enemigo más grande" que tenía el país.

Ofensiva de Bukele

Desde marzo de 2022, el presidente Nayib Bukele adelanta una ofensiva contra esos grupos amparado en un régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial, lo que según organismos humanitarios ha derivado en violaciones de derechos humanos.

En el marco del estado de excepción han sido capturados casi 91.000 presuntos pandilleros, aunque unos 8.000 de esos detenidos fueron liberados al ser considerados inocentes, según cifras oficiales.

La ONG Socorro Jurídico Humanitario aseguró a finales del año pasado que 473 personas murieron en prisión bajo ese régimen, muchas de ellas sin que un juez determinara si eran culpables o no.

Las maras o pandillas controlaban 80% del territorio nacional, según Bukele, y se financiaban cobrando extorsiones a miles de salvadoreños, principalmente comerciantes y transportistas. Quienes no pagaban eran asesinados.

