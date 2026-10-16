Lula ataca a la cadena TV Globo por almuerzo institucional de directores con Flávio Bolsonaro

El presidente de Brasil y candidato presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva, hace un gesto de aprobación con el pulgar durante una ceremonia de promulgación de una ley para poner fin al régimen laboral de seis días de trabajo por uno de descanso, en el Senado Federal de Brasilia, el 16 de octubre de 2026.

SAO PAULO.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, cuestionó este viernes a la cadena de televisión Globo, la de mayor audiencia en el país, por un almuerzo celebrado entre dos directores de la compañía con su rival en las elecciones, el senador Flávio Bolsonaro.

Lula criticó a la televisión durante un mitin en la ciudad de Ipatinga (Minas Gerais). Señaló que "a partir de hoy, Globo está bajo sospecha" para su candidatura y señaló que "no merece" su confianza.

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La cadena confirmó el almuerzo celebrado este viernes entre Bolsonaro, el presidente del Grupo Globo, João Roberto Marinho, y el vicepresidente de Relaciones Institucionales, Paulo Tonet.

El almuerzo se realizó en Río de Janeiro, horas antes de la entrevista que tiene previsto conceder Bolsonaro a esta emisora, a nueve días de la segunda vuelta de las presidenciales.

En la nota, Globo puntualizó que el almuerzo con Bolsonaro tuvo carácter institucional y no participaron directores del área de periodismo.

Según Lula, la televisora tiene "rabia" de él por varias políticas sociales adoptadas por su gobierno.

Debate presidencial

Globo entrevistó a Lula en la víspera; tiene previsto hacer lo mismo este viernes con Flávio Bolsonaro y acordó con ambas campañas la organización del segundo y último debate de cara al balotaje. El debate está previsto para el próximo 23 de octubre, a dos días de la segunda vuelta.

Bolsonaro fue el candidato más votado en la primera vuelta de los comicios, celebrados el pasado 4 de octubre, con un 47 % de los sufragios, mientras que Lula recibió un 45 %.

Tras la derrota, el mandatario dio un golpe de timón en su estrategia, aumentó su actividad en redes sociales y multiplicó el anuncio de medidas ventajosas para la población.

Una encuesta de la firma Datafolha publicada el jueves ubicó a Flávio Bolsonaro a la cabeza con 51% de la intención de voto en el balotaje, frente al 49% de Lula.

FUENTE: Con información de EFE/AFP