Lula da Silva comienza a recibir un sueldo del PT tras quejarse de su situación económica

05 de febrero de 2020 - 15:02

"Si me pusieran boca abajo no caería ni una moneda de mi bolsillo", aseguró Lula en noviembre, después de que el Tribunal Supremo diese pie a su excarcelación con una sentencia en la que determinaba que un acusado podía permanecer libre hasta que los fallos contra él no fuesen firmes