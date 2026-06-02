martes 2  de  junio 2026
BRASIL

Presidente Lula intenta desacreditar a Marco Rubio y su imagen en Latinoamérica

La oficina del Representante Comercial estadounidense acusó a Brasil de prácticas comerciales desleales en rubros como las redes sociales, la propiedad intelectual o la deforestación, y amenazó con imponer un arancel general del 25%

EL presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

EL presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BRASILIA — El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, acusó el martes al jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, de "enemigo mortal" de varios países latinoamericanos, luego de que Washington amenazara con nuevos aranceles a productos brasileños.

La relación de altibajos entre Estados Unidos y Brasil volvió a tensarse, menos de un mes después de una reunión de tres horas entre Lula y el mandatario estadounidense Donald Trump, saludada por ambos como positiva.

Lee además
El senador brasileño Flávio Bolsonaro, junto al presidente de EEUU, Donald Trump, este martes en el despacho oval de la Casa Blanca en Washington, EEUU.
EEUU

Trump recibe a Flávio Bolsonaro en la Casa Blanca para respaldar su candidatura a la presidencia de Brasil
El senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, habla con periodistas.
SEGURIDAD

Flávio Bolsonaro solicita a Trump declarar terroristas a dos bandas criminales de Brasil

La oficina del Representante Comercial estadounidense acusó a Brasil de prácticas comerciales desleales en rubros como las redes sociales, la propiedad intelectual o la deforestación, y amenazó con imponer un arancel general del 25%.

Lula dijo que el anuncio ocurre "mientras todavía estábamos en negociaciones": Trump y él, apuntó, habían acordado un periodo de 30 días para saldar las diferencias comerciales.

Elecciones en Brasil

El izquierdista busca un cuarto mandato en las elecciones de octubre. Su principal rival es el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente derechista Jair Bolsonaro, aliado del presidente Trump.

La semana pasada Flávio Bolsonaro se reunió con Trump y Rubio en Washington.

"El tal Marco Rubio (...) que es el enemigo mortal de varios países latinoamericanos y que no gusta de Brasil (...) no estaba en la reunión que tuve con Trump", dijo Lula, apuntando a una posible participación del jefe del Departamento de Estado en la decisión.

Arremete contra Flávio Bolsonaro

Lula también tachó al senador de "traidor" por haber pedido -dijo- a un país extranjero que "se inmiscuya en los asuntos brasileños".

Este es el segundo revés de Lula tras la reunión con Trump. El primero llegó la semana pasada cuando Estados Unidos designó a las dos principales bandas criminales brasileñas, Primeiro Comando da Capital y Comando Vermelho, como grupos terroristas, a pesar del sostenido rechazo del gobierno izquierdista contra la medida.

El año pasado, Trump impuso duros aranceles a Brasil en respuesta a lo que consideró una "cacería de brujas" contra Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por la acusación de intento de golpe de Estado, que le acusa el gobierno de Lula.

Las medidas coercitivas fueron en buena parte retiradas tras una primera reunión entre Lula y Trump.

Flávio Bolsonaro dijo que había pedido expresamente a Trump y Rubio que no gravaran a las empresas brasileñas, "pero ellos no confían en Lula", afirmó.

Trump mostró el martes fotos de su encuentro con Bolsonaro, al que llamó un "joven inteligente que quiere mucho a su país, Brasil".

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Rubio afirma que EEUU trabaja en "crear condiciones" para unas elecciones libres en Venezuela

Lula se somete a radioterapia tras el retiro de un carcinoma en la cabeza

El precandidato presidencial Flávio Bolsonaro asegura que usa chaleco antibalas por temor a ataques

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El gobernador de Florida, Ron DeSantis.
AJUSTE

Legisladores de Florida enmiendan plan de DeSantis para recortar impuesto a la propiedad

Daniel Pérez, designado presidente de la Cámara en Florida.
POLÍTICA EXTERIOR

Trump nomina al cubanoamericano Daniel Pérez como embajador en Brasil

Responsable militar iraní estima inevitable la reanudación de la guerra con EEUU
Guerra

Responsable militar iraní estima "inevitable" la reanudación de la guerra con EEUU

El presidente Donald Trump espera que cesen los ataques entre Israel y Hizbulá (AFP)
TREGUA

Trump apuesta por un acuerdo con Irán que podría lograrse la próxima semana: "Tiene buen aspecto"

Los organizadores adelantaron que continuarán promoviendo espacios de análisis sobre los principios constitucionales, las libertades fundamentales y los mecanismos que permitan a los cubanos definir el rumbo de su país.
LEGADO REPUBLICANO

Desde Miami, líderes del exilio reivindican la Constitución de 1940 para una Cuba democrática

Te puede interesar

Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
FLORIDA

Aeropuerto Internacional de Miami anuncia récords históricos

Por JESÚS HERNÁNDEZ
El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, testifica ante la audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado sobre la Solicitud de Presupuesto del Departamento de Estado para el año fiscal 2027, en el Capitolio en Washington, el 02 de junio de 2026. 
Política

Rubio afirma que EEUU trabaja en "crear condiciones" para unas elecciones libres en Venezuela

Campesino en labores de cortes de la caña de azúcar.
AMÉRICA LATINA

Cuba: sin azúcar no hay país

Californianos ejercen su voto en las elecciones primarias en un colegio electoral en Los Ángeles.
ELECCIONES

California vota hoy en primarias con fuerte candidato republicano para gobernador

Steven Meiner, alcalde de Miami Beach, posa frente a unas de las grandes pelotas de futbol. 
ATENCIÓN FUTBOLEROS

Miami Beach se viste de Mundial con conciertos, grandes pantallas, arte y fiestas para aficionados