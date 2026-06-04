jueves 4  de  junio 2026
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Descartan a Neymar para el último amistoso de Brasil antes del Mundial

El brasileño Neymar sufrió una dolencia muscular en la pantorrilla derecha en mayo, que pone en duda si estará listo para el debut de la Seleçao en el torneo

El delantero del Santos, Neymar, calienta antes de un partido de semifinal del Campeonato Paulista A1 ante el Corinthians en la Arena Corinthians de Sao Paulo, el 9 de marzo de 2025.&nbsp;

El delantero del Santos, Neymar, calienta antes de un partido de semifinal del Campeonato Paulista A1 ante el Corinthians en la Arena Corinthians de Sao Paulo, el 9 de marzo de 2025. 

Miguel SCHINCARIOL / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NEWARK.- Neymar no jugará el último amistoso de Brasil antes del Mundial el sábado contra Egipto en Cleveland, para seguir con la recuperación de su lesión, informó este jueves la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

El astro brasileño de 34 años sufrió una dolencia muscular en la pantorrilla derecha en mayo, que pone en duda si estará listo para el debut de la Seleçao en el Mundial de Norteamérica.

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"El atleta Neymar no viajará con la delegación a Cleveland" y "se quedará en Nueva Jersey, en tratamiento de fisioterapia e intensificando la programación de recuperación física", dijo la CBF.

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Máximo goleador de la Canarinha con 79 tantos, por encima de Pelé, el delantero del Santos no juega con Brasil desde fines de 2023 debido a recurrentes problemas físicos.

Tras su amistoso con Egipto el sábado, la Seleçao se estrenará el 13 de junio en el Mundial contra Marruecos como parte del Grupo C, que completan Escocia y Haití.

Martínez Novell entrenará al Leverkusen

El técnico español Carles Martínez Novell, entrenador del Toulouse francés durante las tres últimas temporadas, ha sido el elegido para dirigir al Bayer Leverkusen, anunció este jueves el club de la Bundesliga.

El español de 42 años, que abandonó el Toulouse al término de su contrato el pasado 30 de junio, sucede en el cargo al danés Kasper Hjulmand.

Desde la marcha de Xabi Alonso al final de la histórica temporada 2024-2025 (coronada con un doblete Budesliga-Copa y la final de la Europa League), Martínez Novell es ya el tercer técnico que se sienta en el banquillo del Leverkusen.

Primero fue el neerlandés Erik ten Hag, que sólo duró dos partidos, sustituido luego por un Hjulmand que logró mejores resultados, pero sin alcanzar los objetivos del club; es decir la clasificación para la Liga de Campeones (acabó 6º en el último curso).

Martínez Novell llegó al Toulouse como adjunto de Philippe Montanier en 2022-2023, temporada en la que el club francés ganó la copa, pero ese éxito no hizo posible que el francés siguiera y el club ascendió al técnico español.

En las tres temporadas al frente del Toulouse, Martínez Novell ha logrado siempre mantener con holgura al club en la Ligue 1 (9º en la última temporada).

El catalán pasó por La Masia, centro de formación del FC Barcelona, y es conocido por su estilo de juego basado en la posesión de la pelota.

FUENTE: AFP

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